Повестки по почте: стало известно к кому первыми они придут

Адвокат Тамила Алексик пролила свет на новый порядок вручения повесток, который предусматривает их рассылку по почте. По ее словам, первыми повестки получат те военнообязанные, которые вовремя обновили свои данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

«Тем, кто не обновил данные, придется сложнее. Информацию о них придется искать в различных реестрах, что займет больше времени», — отмечает Алексик.

Новые правила вручения повесток

Адвокат обращает внимание на существенные изменения в порядке вручения повесток, которые предусмотрены постановлением Кабинета Министров. В частности, ее беспокоит пункт о признании повестки врученной, даже если адресат ее не получил лично.

«Если человек не был дома во время доставки повестки, или отказался ее получить, это уже считается надлежащим уведомлением. Это может создать много проблем в будущем», — предупреждает Алексик.

Что это означает для военнообязанных

Теперь мужчинам призывного возраста, в первую очередь тем, кто обновил данные через приложение «Оберіг», нужно учесть несколько важных моментов

Те, кто вовремя обновили свои данные в ТЦК и СП, скорее всего, первыми получат повестки.

Больше не обязательно лично подписываться под получением повестки. Достаточно, если она была доставлена по указанному адресу.

Новые правила могут привести к ситуациям, когда люди не будут знать о повестке, а их все равно будут считать уведомленными.

Такие нововведения могут вызвать определенные проблемы. В первую очередь речь идет о блокировании банковских счетов из-за неуплаты штрафов кроме того это может привести к открытию уголовного дела за уклонение от мобилизации.

Поэтому мужчинам стоит регулярно проверять не только почтовый ящик, но и информацию в Дії о наличии открытых производств или штрафов.

Добавим, что 80% штрафов от ТЦК за не обновление данных успешно аннулируются в суде. Об этом тоже заявляют правозащитники.