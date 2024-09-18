Ощадбанк подготовил много изменений для своих клиентов: все они вступят в силу уже с 1 октября

Украинские банки постоянно анонсируют какие-либо изменения для своих клиентов. То они автоматически продлевают срок действия просроченных банковских карт. То, меняют лимиты на снятие наличных и осуществление переводов. То меняют стоимость услуг, как это планирует сделать Ощадбанк уже с 1 октября. Какие еще изменения подготовил для клиентов один из самых крупных банков страны? Рассказываем.

Ощадбанк подготовил ряд обновлений

В первую очередь изменится стоимость смс-сообщений, получаемых клиентами от банка. Для зарплатных, пенсионных и социальных карт стоимость сообщения будет 15 гривен. Для кредитных и частных карточек 25 гривен.

Кроме этого, Ощадбанк внедряет комиссию за снятие наличных в банкоматах. Она составит 0,9% или минимум 5 гривен.

“Информируем, что в соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт, утвержденных постановлением правления АО «Ощадбанк» от 16 апреля 2009 года №124 (с изменениями и дополнениями). Изменения в тарифы вступают в силу 01 октября 2024 года”. – говорится на официальном сайте банка.

Еще одно обновление касается детских банковских карточек. С 1 октября с них можно будет снять бесплатно не 2000 грн., а 3000 грн. Еще одной услугой, которая остается бесплатной, будут Push-сообщения.

Как реагируют клиенты банка?

Людям подобные нововведения конечно же не нравятся. Еще раньше на сайте Минфина многие украинцы возмущались, что только Ощадбанк взимает средства за смс-сообщения и заоблачные суммы за обслуживание счета.

“Добрый день! Кегичевское отделение Ощадбанка, работник Мария. Выдала зарплатную карту, у которой комиссия за обслуживание 300 грн в месяц. Убедив, что обслуживание по данной карте будет бесплатным. Прошу разобраться в данной ситуации. Спасибо!”, — пишет одна из клиенток банка на сайте Минфина.

Люди жалуются, что в других банках подобное не практикуют. Сейчас, когда тарифы вырастут, возмущение стало еще больше.