Мешканцям деяких областей України будуть виплачувати по 2 тис. грн в місяць: хто має право та де зареєструватися

Українські родини, що постраждали від війни, можуть претендувати на виплати від французької гуманітарної організації Acted Ukraine. Сума допомоги становить 2220 грн на одного члена сім’ї і призначається строком на 3 місяці. Але щоб отримати ці гроші необхідно задовільняти певним умовам.

Хто може претендувати на виплати?

Згідно з інформацію, оприлюдненою на офіційному сайті Acted Ukraine, шанс на отримання допомоги мають мешканці Запорізької, Донецької, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської та Львівської областей. Крім того вони повинні належати принаймні до однієї із соціально незахищених категорій населення, а саме:

самотні мати чи батько;

багатодітні сім’ї та родини із новонародженими дітьми (до 1 року);

сім’ї, в яких є малорухливі особи чи особи з інвалідністю, що потребують постійного догляду;

родини з вагітними чи годуючими жінками;

особи похилого віку (60 років і старші);

сім’ї, житло яких зазнало значних ушкоджень або було зруйноване внаслідок воєнних дій.

Серед таких осіб Acted Ukraine обере тих, що через війну опинились в особливо важкому становищі. Саме цим громадянам будуть призначені виплати від французької гуманітарної організації. Кожен з них протягом трьох місяців отримає 6660 грн.

Як зареєструватися на отримання допомоги?

Щоб заявити своє право на отримання багатоцільової грошової допомоги необхідно пройти процедуру реєстрації. Зробити це можна зателефонувавши до кол-центру організації Acted Ukraine за наступними номерами:

+380 (63) 453 5710;

+380 (67) 131 1002;

+380 (95) 285 2984.

Кол-центр працює з 9:00 до 16:00 з понеділка по п’ятницю. Проте варто враховувати, що через велику кількість бажаючих отримати виплати оператори не завжди встигають відповідати на дзвінки. Тож якщо ви не додзвонилися з першого разу, не потрібно здаватися. Тим більше, що часу для реєстрації цілком достатньо – вона триватиме до 30 вересня. А для мешканців Залізничного району Львова, що постраждали від обстрілів, реєстрацію продовжать аж до 9 жовтня.