В Украине расширят перечень категорий мужчин, которым разрешат выезжать за границу

С тех пор как введено военное положение, украинским мужчинам запрещено выезжать заграницу. Исключение лишь некоторые мужчины, имеющие отсрочку: многодетные, лица с инвалидностью, опекуны и другие категории, с полным перечнем которых можно ознакомиться в законе о мобилизации. Однако на днях появилась информация, что заграницу сможет выезжать еще одна категория мужчин. Речь о деятелях культуры, которые едут на концерты, спектакли и другие подобные действия. Об этом говорит министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий.

Цель — популяризация Украины за границей

Чиновник отмечает, что популяризировать украинскую культуру важно в любое время и тем более в период войны, когда нужно, чтобы о нас ежедневно помнили.

“Задача министерства – создать условия для того, чтобы каждый художник мог спокойно, беспрепятственно, на основе прозрачных правил совершать свои поездки“, — заявил министр.

Более того, министр отмечает, что финансированием таких поездок могут заняться западные партнеры. Конечно, если серьезно заняться этим вопросом.

“Нам нужно научиться правильно формировать стратегию, которую мы хотим от той или иной поездки, каким образом этого можно достичь, и как убедить западных коллег, что финансирование должно быть именно на это“, — добавил Точицкий.

Отметим, что Николай Точицкий получил должность министра культуры и стратегических коммуникаций Украины совсем недавно – 5 сентября 2024 года.

Кто еще может выезжать за границу?

Кроме лиц, имеющих отсрочку, выезжать заграницу могут также волонтеры, используя программу “Шлях”. Для этого, конечно же, нужно предоставить много необходимых документов, чтобы доказать свою волонтерскую деятельность. Волонтеры жалуются, что из-за недобросовестных украинцев, которые притворяются волонтерами и за деньги уезжают из страны, чтобы больше не вернуться, настоящим волонтерам уехать все труднее. Этот вопрос правительство тоже должно решить. То есть сделать процесс идентификации настоящего волонтера четким, простым и таким, чтобы его невозможно было обойти нечестными способами.