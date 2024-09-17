25 гривень за SMS і комісія за зняття готівки: Ощадбанк анонсував зміни з 1 жовтня

Українські банки постійно анонсують якісь зміни для своїх клієнтів. То вони автоматично продовжують термін дії протермінованих банківських карток. То, змінюють ліміти на зняття готівки та здійснення переказів. То змінюють вартість послуг, як це планує зробити Ощадбанк вже з 1 жовтня. Які ще зміни підготував для клієнтів один з найбільших банків країни? Розповідаємо.

Ощадбанк підготував низку оновлень

В першу чергу зміниться вартість смс-повідомлень, які отримують клієнти від банку. Відтак для зарплатних, пенсійних та соціальних карт вартість повідомлення буде 15 гривень. Для кредитних та приватних карточок аж 25 гривень.

Окрім цього Ощадбанк впроваджує комісію за зняття готівки в банкоматах. Вона становитиме 0,9% або мінімум 5 гривень.

“Інформуємо, що відповідно до рішення продуктового комітету внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток, затверджених постановою правління АТ «Ощадбанк» від 16 квітня 2009 року №124 (зі змінами та доповненнями). Зміни до тарифів набувають чинності 01 жовтня 2024 року”. – йдеться на офіційному сайті банку.

Ще одне оновлення стосується дитячих банківських карточок. З 1 жовтня з них можна буде зняти безкоштовно не 2000 гривень, а 3000 гривень. Ще однією послугою, яка залишається безкоштовною будуть Push-повідомлення.

Як реагують клієнти банку?

Людям подібні нововведення звісно ж не до вподоби. Ще раніше на сайті Мінфіну чимало українців обурювалися, що лише Ощадбанк стягує кошти за смс-повідомлення та захмарні суми за обслуговування рахунку.

“Добрий день! Кегичівське відділення Ощадбанку, працівник Марія. Видала зарплатну карту в якої комісія за обслуговування 300 грн за місяць. Впевнивши, що обслуговування по даній картці буде безкоштовним. Прошу розібратися в даній ситуації. Дякую!”, – пише одна з клієнток банку на сайті Мінфіну.

Люди скаржаться, що в інших банках подібного не практикують. Зараз, коли тарифи зростуть обурення стало ще більше.