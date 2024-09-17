Українців знову змушують платити податок на нерухомість: скільки цього разу

Восени 2024 року деяким українцям в черговий раз прийде сповіщення від податкової про сплату податку на житло. Мова про спеціальний податок на «зайві квадратні метри». Сплатити його будуть змушені громадяни, у яких площа квартири чи будинку перевищує певну встановлену державою норму.

Хто буде платити податок на «зайві метри»?

Як зазначили у Головному управлінні ДПС в Одеській області, заплатити податок на житло у 2024 році доведеться українцям, які:

володіють квартирами площею понад 60 кв. м;

будинком, просторішим за 120 кв. м.

Скільки доведеться заплатити?

У 2024 році податок на додаткові метри українцям нараховують за 2023 рік. Тому ставка податку обчислюється з урахуванням мінімальної зарплатні станом на 1 січня минулого року, а саме 6 700 грн.

За формулою суму мінімалки потрібно помножити на 1,5%. В результаті отримуємо податкову ставку в розмірі 100,5 грн за 1 кв. м понаднормової площі. Наприклад якщо ви володієте квартирою площею 64 квадратних метри, то заплатити доведеться 100,5Х4=402 грн.

Щоб розрахувати суму податку можна також скористатися спеціальним калькулятором на сайті Державної податкової служби України. При цьому належить пам’ятати, що власникам квартир площею понад 300 кв. м та будинків понад 500 кв. м доведеться заплатити на 25 000 грн більше.

Кому не треба платити податок на нерухомість?

Згідно із пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України від податку на нерухомість звільняються особи, які:

володіють однією чи кількома квартирами, площа яких менша за 60 кв. м;

одним чи кількома житловими будинками площею до 120 кв. м;

кількома об’єктами житлової нерухомості різного типу загальною площею до 180 кв. м.

Після отримання повідомлення від податкової, сплатити податок на «зайві метри» потрібно не пізніше ніж через 60 днів. Він іншому випадку платнику податку можуть нараховувати пеню або навіть штраф.