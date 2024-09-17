Пішла епоха: круті функції Winidows, які назавжди прибрали з системи

З року в рік компанія Microsoft розвиває свою операційну систему, додаючи нові функції і прибираючи старі, вже непотрібні. Шкода тільки, що під ніж часто потрапляють цікаві задумки. Саме час трохи поностальгувати і згадати 10 крутих фішок Windows, яких більше немає в останніх версіях.

Disk Defragmenter або дефрагментатор диска

Відкриває список функція, яка все ще присутня в останній Windows 11 під назвою “Оптимізація дисків”. Однак, працює вона не зовсім, як попередник. За часів XP дефрагментатор показував стан пам’яті у вигляді цікавих графіків з наочним виглядом кожного окремого блоку. Але після Microsoft відмовилася від незвичайної візуалізації на догоду сухих цифр, тож тепер можна ознайомитися з процентним рейтингом, але не більше.

Flip 3D або 3D перемикання вікон

У момент виходу Windows Vista 3D-графіка стала набагато доступнішою, тож розробники вставляли ефекти в найнесподіваніших місцях. Яскравий приклад – перемикання завдань у вигляді об’ємного інтерфейсу під назвою Flip 3D. Досить було затиснути одночасно клавіші Win + Tab, і відкриті додатки вирушали в політ, на кшталт перегортання сторінок книги. Не такий банальний і нудний екран Task View, як на останніх версіях.

My People або близькі люди

На черзі у нас буквально швидкий зв’язок з різними контактами прямо з панелі завдань. Функція My People інтегрувалася одразу з кількома месенджерами і дозволяла писати людям звідти, але без запуску додатків окремо. Словом, жодних зайвих інтерфейсів. Однак, уже в Windows 10 щось пішло не так, а в 11 версії операційної системи фішку замінили на Chat на базі Teams. Тільки от і він зараз не працює.

NetMeeting або відеоконференції

До приходу в наше життя Zoom і Skype у Microsoft вже був аналог відеоконференцій для обговорення різних питань – NetMeeting. Через нього можна було надсилати повідомлення, обмінюватися файлами і, найважливіше, здійснювати дзвінки. Функція з’явилася ще в Internet Explorer 3, браузері 1996 року, а потім дісталася до Windows. Однак, у 2000 роках софт повністю зник, а йому на зміну прийшли аналоги: Live Messenger і Teams.

Windows Messenger або месенджер

Миттєві повідомлення наразі становлять величезну частину наших життів. Однак, на початку 2000 років вони тільки почали процвітати. Саме тоді Microsoft вбудувала в Windows так званий Месенджер або MSN Messenger. Особливої популярності на території СНД функція не набула, а потім взагалі зникла. Їй на заміну прийшов додаток Windows Live Messenger з деякими додатковими фішками.

Briefcase або синхронізація файлів

Ще в Windows 95 з’явилася можливість зручно переносити файли з комп’ютера на дискету або інші пристрої за допомогою функції Briefcase. По суті вона служила двосторонньою синхронізацією між підключеними один до одного девайсами. Однак, з приходом Windows 8 необхідність у ній повністю відпала, а пізніше Microsoft представила OneDrive – вже хмарний сервіс для зберігання і передачі файлів.

Phone Dialer або вбудований телефон

Примітно, що функція досі залишилася в останній версії Windows, але вже не у вигляді повноцінного додатка, а тільки як команда “dialer”. Раніше ж програма кілька десятиліть виконувала важливу мету – допомагала здійснювати телефонні дзвінки прямо з комп’ютера. Користувач міг буквально набрати номер і зв’язатися з будь-якою людиною. Навіть був доступний швидкий набір для зручності.

Windows DVD Maker або DVD-студія

На початку 2000 років на технологічну сцену увірвалися DVD-диски, готові до зберігання фільмів, відео та іншої інформації в досить великих обсягах. І Microsoft з радістю надала свій софт для їх використання – DVD Maker або Студію. У ній користувачі могли записувати інформацію на новий носій, редагувати її і навіть робити власні кастомні меню.

Windows Media Center або програвач

Функція з’явилася ще в деяких виданнях Windows XP, але офіційно дійшла до “народу” у Vista і 7. По суті, вона давала користувачам повноекранний інтерфейс для перегляду мультимедійних файлів: музики, фото і відео. Але згодом у застосунку з’явилася підтримка потокових сервісів, на кшталт Netflix, можливість дивитися телевізор у прямому ефірі та навіть власний пульт для управління, який купувався окремо.

Windows Movie Maker або кіностудія

Завершує наш рейтинг найпростіший відеоредактор, який чомусь зараз геть відсутній в останніх версіях операційної системи. За допомогою Movie Maker можна було компонувати ролики і музику, створювати власний контент і навіть ділитися інформацією з друзями. На зміну програмі прийшла утиліта Live Movie Maker, а після Clipchamp – але вже у вигляді веб-додатка, що не так цікаво.