У жителей девяти областей есть еще несколько дней, чтобы оформить 21 000 гривен помощи

С начала войны в Украине действуют различные социальные выплаты для уязвимых категорий населения. В первую очередь это внутренне перемещенные лица, а также люди, проживающие на освобожденных от оккупации территориях или вблизи зоны боевых действий. Список актуальных видов помощи может часто меняться. Некоторые выплаты прекращают свою актуальность и появляются новые. Например, сейчас жители девяти областей имеют возможность получить разовую помощь в размере 21 000 гривен. Эту сумму будут выплачивать не на одного человека, а на домохозяйство. И за эти деньги люди смогут приобрести дрова или другие виды твердого топлива для обогрева домов.

Помощь можно оформить до 25 сентября

Ранее анонсировалось, что подавать заявку на получение помощи можно до 16 сентября, однако впоследствии этот срок продлили еще на несколько дней. Все для того, чтобы заявку успело подать как можно больше людей, нуждающихся в этом.

Подавать заявки могут только жители прифронтовых областей, а именно Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской.

Заявку можно подавать в местные военные организации или другие органы местной власти (поселковые или городские советы).

Среди претендентов предпочтение будут отдавать тем, кто живет близко к линии столкновения. Также, в приоритете люди, живущие в 10 километрах от границы с Россией. Также, для того, чтобы вашу заявку одобрили, вы должны иметь дома отопительный прибор, работающий на твердом топливе.

Цель выплаты — поддержать людей и помочь им пережить зиму, которая может быть очень сложной. В прифронтовых регионах света нет гораздо чаще, чем в более отдаленных областях Украины. Это связано с тем, что враг постоянно обстреливает местные объекты критической инфраструктуры и коммуникации.

Следовательно, тем у кого дома есть печка, камин, буржуйка, или, например, твердотопливный котел — дрова будут очень кстати.