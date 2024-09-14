Известный астролог предусмотрел дату мирных переговоров: раньше его прогнозы уже сбывались

По теме войны и возможному ее окончанию дискутируют не только политологи и другие эксперты, но и представители специфических наук. Астрологи, тарологи, прорицатели — все они ежедневно делятся своими прогнозами, где называют дату окончания войны, или же наоборот, предупреждают об обострении конфликта и усилении ракетных обстрелов со стороны России. Львиная доля этих экспертов – это обычные люди, которые “хайпуют” на этой теме, и тем самым развивают свои страницы в социальных сетях, например, в тик токе. Однако есть среди них и те, у которых действительно хорошая репутация. Как минимум их прогнозы неоднократно сбывались. Среди них и астролог Алакх Ниранжан.

Он назвал дату мирных переговоров

Астролог уверяет, что уже в октябре 2024 случится что-то очень плохое для России. Это событие заставит агрессора вступить в переговоры, причем на условиях, выставляемых Украиной. Все потому, что в России станет просто невозможно жить, и власти будут опасаться гражданского переворота.

“Последствия – это либо договоренности о мире или принципиальные решения по власти на России“, – объяснил астролог.

Однако, не исключение, что ценой победы может стать отказ Украины от определенной части собственной территории.

“Окно возможностей для Украины откроется в сентябре и начале октября — я ожидаю, что вы одержите победу. И уже на основе этой победы можно будет говорить о том, стоит ли останавливать войну, потому что Россия будет готова ее остановить. Это вам решать, поэтому что вес ошибки и продолжения войны очень велик, а после этого снова будет такое вязкое состояние. Вот в эти полтора месяца – сентябрь-октябрь и, возможно, еще ноябрь – можно завершать войну“, — отметил астролог.