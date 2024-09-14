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У якому віці люди почуваються глибоко нещасними: науковці поділились результатами масштабного дослідження

Карел Тетяна15.09.2024

На наше самопочуття, настрій та рівень щасливості впливає безліч факторів. Це різноманітні чинники такі як фізичне самопочуття, матеріальне благополуччя, достатній рівень задоволеності різноманітних потреб, а ще вік. Виявляється є періоди у житті, коли хоч-не-хоч, а почуваєшся нещасливо.

Про це розповідаються науковці, які провели масштабне дослідження і виявили цікаву закономірність. Вони визначили вік у якому люди почуваються найщасливішими й вік, коли навпаки, веселих днів та хорошого настрою дуже мало.

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Депресія

Результати дослідження

В даному дослідженні було залучено осіб різного віку та з різних країн світу. Загалом, у дослідженні взяли участь громадяни 132 країн.

Згідно з опитуваннями, найщасливіші люди ті, кому 18-20 років. В цьому віці практично кожен, хто брав участь в опитуванні впевнено стверджував, що почувається радісно, часто має хороший настрій, щодня будує безліч планів та має багато мрій.

Щодо нещасливих, то найбільш депресивними виявилися люди у віці 47-48 років. Щоправда, цей віковий період може трішки змінюватися залежно від країни. Мешканці більш розвинених країн стають нещасними трішки швидше — приблизно у 46-47 років. Мешканці країн, що розвиваються повільніше — різко нещаснішають після 48 років. Водночас найшвидше впадають в апатію мешканці Китаю та Мексики — приблизно у 43 роки.

“Криза триває приблизно до 60 років, а потім рівень щастя знову наростає. За словами вчених, в 70 років люди знову відчувають задоволення від життя”, – йдеться у статтях про це дослідження.

Також науковці додають, що зазвичай причиною поганого, чи хорошого настрою стають різноманітні гормональні зміни в організмі. А також рівень стресу, спосіб життя, і вже потім матеріальні блага і якісь зовнішні чинники.

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Карел Тетяна15.09.2024
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