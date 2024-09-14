У якому віці люди почуваються глибоко нещасними: науковці поділились результатами масштабного дослідження

На наше самопочуття, настрій та рівень щасливості впливає безліч факторів. Це різноманітні чинники такі як фізичне самопочуття, матеріальне благополуччя, достатній рівень задоволеності різноманітних потреб, а ще вік. Виявляється є періоди у житті, коли хоч-не-хоч, а почуваєшся нещасливо.

Про це розповідаються науковці, які провели масштабне дослідження і виявили цікаву закономірність. Вони визначили вік у якому люди почуваються найщасливішими й вік, коли навпаки, веселих днів та хорошого настрою дуже мало.

Результати дослідження

В даному дослідженні було залучено осіб різного віку та з різних країн світу. Загалом, у дослідженні взяли участь громадяни 132 країн.

Згідно з опитуваннями, найщасливіші люди ті, кому 18-20 років. В цьому віці практично кожен, хто брав участь в опитуванні впевнено стверджував, що почувається радісно, часто має хороший настрій, щодня будує безліч планів та має багато мрій.

Щодо нещасливих, то найбільш депресивними виявилися люди у віці 47-48 років. Щоправда, цей віковий період може трішки змінюватися залежно від країни. Мешканці більш розвинених країн стають нещасними трішки швидше — приблизно у 46-47 років. Мешканці країн, що розвиваються повільніше — різко нещаснішають після 48 років. Водночас найшвидше впадають в апатію мешканці Китаю та Мексики — приблизно у 43 роки.

“Криза триває приблизно до 60 років, а потім рівень щастя знову наростає. За словами вчених, в 70 років люди знову відчувають задоволення від життя”, – йдеться у статтях про це дослідження.

Також науковці додають, що зазвичай причиною поганого, чи хорошого настрою стають різноманітні гормональні зміни в організмі. А також рівень стресу, спосіб життя, і вже потім матеріальні блага і якісь зовнішні чинники.