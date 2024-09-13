Эксперты рассказали, почему пить воду из кулера опасно для здоровья

Кулер с водой стоит практически в каждом коммерческом заведении, в поликлиниках, офисах, а у некоторых даже дома. Это довольно удобно, ведь можно залить много воды в один большой бутыль, не тратя при этом много маленьких бутылок. Это, с одной стороны, хорошо для окружающей среды, но с другой — опасно для человеческого организма. Эксперты признали воду из кулера такой, что может провоцировать серьезные болезни легких.

Дело не в воде, а в кулере

Дело в том, что заказывая доставку новой бутыли воды вы не можете быть уверены в том, что бутыль был достаточно хорошо очищен, или вообще, что он новый.

«К сожалению нет единого документа, который нормирует правила использования кулеров и оборотных тар… для заполнения кулеров. Производитель может отчищать бутыль какими-нибудь химическими средствами, а может просто заливать в эту бутылку новую порцию воды и поставлять потребителю. Конечно, вот это представляет опасность. Также не обслуживается внутренняя полость кулеров, вода там находится в условиях благоприятных для размножения различных микроорганизмов», — сказал эксперт.

Специалисты добавляют, что самая опасная бактерия, которая может размножаться в пластиковой таре называется легионеллой и она провоцирует серьезные заболевания легких.

Также эксперты добавляют, что не только кулер нельзя использовать повторно, а тем более много раз подряд. Нельзя долго пользоваться и маленькими пластиковыми бутылками. А если речь идет о лотках для хранения пищи, то их необходимо время от времени обрабатывать кипятком.

Какая вода самая полезная?

У жителей больших городов не столь велик выбор. Они могут пить либо магазинную воду, либо из-под крана. Вода из-под крана часто с хлором, и чтобы избавиться от него, нужно иметь очень хороший фильтр, хотя и он не всегда помогает. В таком случае остается только кипятить воду, но тогда она теряет все полезные элементы.

Если же брать воду из магазина, то лучшая та, что набрана из артезианских скважин. Эксперты говорят — эта вода считается самой чистой и богатой различными микроэлементами.