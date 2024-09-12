Киевстар меняет стоимость услуг: новые цены станут актуальными с 16 сентября

В Украине есть три мобильных оператора и с начала войны каждый из них хотя бы раз менял стоимость услуг. Конечно же, в сторону роста. Компании объясняют это увеличением затрат на ремонт инфраструктуры. Из-за обстрелов повреждено немало башен, а еще приходится строить новые, чтобы компенсировать оставшиеся на временно оккупированных территориях. Также дополнительные расходы компании несут из-за постоянных отключений света. Башни нужно оснащать генераторами и альтернативными источниками питания, в противном случае абоненты просто будут не на связи. Поэтому операторы буквально вынуждены увеличивать стоимость тарифов и коснется это всех пакетов без исключения.

С 16 сентября цены повысит Киевстар

В компании заявили, что с 16 сентября изменится стоимость всех тарифов. На сколько подорожает ваш тариф нужно уточнять у менеджера позвонив на горячую линию. Также все узнать можно в приложении.

Многие абоненты возмущены такими новостями, однако у компании есть множество аргументов, почему тарифы растут в цене. Одна из таких причин – увеличение количества гигабайтов практическому в каждом тарифном плане. Когда начали выключать свет, люди чаще пользуются мобильным интернетом и соответственно используют больше гигабайтов. Киевстар в связи с этим обновил наполнение многих тарифов и добавил больше гигабайтов.

Относительно лиц, не пользующихся интернетом, например, пенсионеров, компания предлагает им льготный тариф, который стоит всего 75 гривен. Можете ли вы его подключить, опять же нужно уточнять у мобильного оператора.

Киевстар анонсировал еще некоторые изменения

Еще раньше компания заявила, что в сентябре перестанет действовать бесплатная услуга “На связи”. То есть если раньше вы звонили по телефону кому-то и абонент был не в сети, то впоследствии когда он включал телефон, или ловил связь, вам об этом приходило сообщение. Теперь такие сообщения больше не будут поступать. Чтобы получать и дальше подобные уведомления нужно подключать эту услугу и платить за нее 0,33 копейки в день.