Большинство даже не догадывается: что означает буква е на упаковке с продуктами

Для тех, кто привык тщательно изучать упаковку с продуктами прежде чем ее купить, вероятно знаком символ е, содержащийся рядом со штрих-кодом и логотипом авторских прав. Возможно, и другие замечали эту букву, однако не придавали ей значения. Если вам интересно, что она означает, то в сети появилось развернутое объяснение.

Этот символ означает, что продукт оценен

Это означает, что прежде чем попасть в продажу упаковка была оценена на заводе производителя и ее содержание и вес соответствуют тому, что указано на упаковке. Буква е означает, что упаковка была оценена с помощью специального оборудования. То есть производитель не взвешивает каждую пачку вручную, а с помощью специальных автоматизированных линий. На них работники хаотично выбрасывают товар и они затем с помощью сенсорного веса и сканеров идентифицируют, соответствует ли этот товар весу и размерам, указанным на нем.

Вообще этот знак не обязательно наносить на упаковку, однако большинство это делают для того, чтобы потом беспрепятственно продавать товар в разных европейских странах не беспокоясь о требованиях к весу.

Что еще нужно знать об информации на упаковке?

Покупая разные товары, а особенно продукты, эксперты всегда советуют обращать внимание на их состав. Особенно это касается мясной продукции, например, колбас, сосисок, или сыра и т.д. Оказывается тот компонент, который указан первым в списке, есть в составе продукта в наибольшем количестве. То есть если условно говоря это вода, то в продукте преобладает именно она. Также, чем меньше компонентов в составе, тем он натуральнее. В случае с пищевыми продуктами обращайте внимание на то, сколько консервантов, красителей и эмульгаторов в них присутствует. Конечно, чем их меньше — тем продукт более качественный.