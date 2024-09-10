Більшість навіть не здогадується: що означає літера е на упаковці з продуктами

Для тих, хто звик ретельно вивчати упаковку з продуктами перш ніж її купити, ймовірно знайомим є символ е, що міститься поруч зі штрих кодом та логотипом авторських прав. Можливо й інші помічали цю літеру, однак не надавали їй значення. Якщо ж вам цікаво, що вона означає, то в мережі з’явилося розгорнуте пояснення.

Цей символ означає, що продукт оцінено

Це означає, що перш ніж потрапити у продаж упаковку було оцінено на заводі виробника і її вміст та вага відповідають тому, що зазначено на пакуванні. Літера е означає, що упаковку було оцінено за допомогою спеціального обладнання. Тобто виробник не зважує кожну пачку вручну, а за допомогою спеціальних автоматизованих ліній. На них працівники хаотично викидають товар і вони потім за допомогою сенсорної ваги та сканерів ідентифікують, чи відповідає цей товар вазі й розмірам, які на ньому зазначені.

Взагалі, цей знак не обов’язково наносити на пакування, однак більшість це роблять для того, щоб потім безперешкодно продавати товар у різних європейських країнах не турбуючись про вимоги щодо ваги.

Що ще потрібно знати про інформацію на пакуванні?

Купуючи різні товари, а особливо харчі, експерти завжди радять звертати увагу на їх склад. Особливо це стосується м’ясної продукції, наприклад, ковбас, сосисок, або ж сиру тощо. Виявляється той компонент, який зазначений першим у списку є у складі продукту в найбільшій кількості. Тобто, якщо умовно кажучи, це вода, то в продукті переважає саме вона. Також, чим менше компонентів у складі, тим він натуральніший. У випадку з харчовими продуктами звертайте увагу на те скільки консервантів, барвників та емульгаторів в них присутні. Звісно ж, чим їх менше — тим продукт якісніший.