З 10 вересня більше не діятиме популярна та безкоштовна послуга: яку альтернативу запропонують українцям?

Вже від сьогодні, 10 вересня 2024 року припиняє свою дію популярна послуга від компанії Київстар “На зв’язку”. Цією послугою користувався практично кожен українець. Саме завдяки їй люди знали, коли абонент, який був не у мережі знову з’явився на зв’язку. Це було дуже зручно, адже не потрібно було періодично набирати номер людини, щоб дізнатися, чи є вже з нею зв’язок, чи ще ні. Так само й той кому дзвонили, після того, як зловить сигнал або ввімкне телефон міг отримати смс-повідомлення про пропущені дзвінки. Тепер такого не буде, однак альтернативу людям все ж запропонують.

Альтернатива буде платною

Якщо до цього, всі ці смс-повідомлення надходили абонентам безкоштовно, то зараз, щоб отримувати їх потрібно підключити відповідну послугу, яка коштуватиме 0,33 гривні на день. Для контрактних абонентів послуга коштуватиме 0,10 гривень на день. Вона включатиме три функції: Автовідповідач, Хто дзвонив та Повідомити мене. Для того, щоб підключити послугу, потрібно натиснути комбінацію клавіш *139*1#.

“Будь ласка, зверніть увагу. У зв’язку з модернізацією платформи та запуском “На зв’язку”, базові сервіси Хто дзвонив, Автовідповідач та Повідомити про мене не діятимуть і автоматично відключаться. Якщо ви користувалися платною версією Автовідповідач Преміум, для вас автоматично підключиться На зв’язку зі збереженням сервісів, які ви використовували до 9 вересня 2024 року. Однак, після переходу на нову послугу, ви маєте налаштувати голосову поштову скриньку. Якщо на попередній голосовій скриньці знаходиться важлива інформація, обов’язково збережіть її до 10 вересня 2024 року, інакше після цієї дати вона буде втрачена”, – наголошують у компанії Київстар.