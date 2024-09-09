С 10 сентября больше не будет действовать популярная и бесплатная услуга: какую альтернативу предложат украинцам?

Уже с сегодняшнего дня, 10 сентября 2024 года, прекращает свое действие популярная услуга от компании Киевстар “На связи”. Этой услугой пользовался практически каждый украинец. Именно благодаря ей люди знали, когда абонент, который был не в сети, снова появился на связи. Это было очень удобно, ведь не нужно было периодически набирать номер человека, чтобы узнать, есть ли уже с ним связь или еще нет. Так же и тот, кому звонили, после того, как поймает сигнал или включит телефон, мог получить смс-сообщение о пропущенных звонках. Теперь такого не будет, однако альтернативу людям все же предложат.

Альтернатива будет платной

Если до этого все эти смс-сообщения поступали абонентам бесплатно, то сейчас, чтобы получать их, нужно подключить соответствующую услугу, которая будет стоить 0,33 гривны в день. Для контрактных абонентов услуга обойдется в 0,10 гривен в день. Она включает три функции: Автоответчик, Кто звонил и Уведомить меня. Чтобы подключить услугу, нужно нажать комбинацию клавиш *139*1#.

“Пожалуйста, обратите внимание. В связи с модернизацией платформы и запуском “На связи”, базовые сервисы Кто звонил, Автоответчик и Сообщить обо мне не будут действовать и автоматически отключатся.

Если вы пользовались платной версией Автоответчик Премиум, вам автоматически подключится На связи с сохранением сервисов, которые вы использовали до 9 сентября 2024 года. Однако после перехода на новую услугу необходимо настроить голосовой почтовый ящик. Если на предыдущем голосовом ящике находится важная информация, обязательно сохраните ее до 10 сентября 2024 года, иначе после этой даты она будет потеряна”, — отмечают в компании Киевстар.