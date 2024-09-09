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Стало відомо, кому з вересня автоматично нарахують субсидію, а хто повинен особисто подати заяву

Карел Тетяна10.09.2024

В Україні левова частка громадян мають право отримувати субсидію. Вона покриває майже всі витрати на комунальні послуги: газ, світло та воду. Якщо вам вже назначили субсидію, то у майбутньому її продовження відбувається автоматично. Однак є ряд виключень, коли людям все ж таки потрібно приходити до ЦНАПів та самостійно подавати заяву й всі необхідні документи, щоб знову отримувати компенсацію витрат на комунальні послуги. Ось, хто входить до цього переліку.

В першу чергу це ВПО та орендарі

Ці дві категорії громадян повинні надавати заяву особисто, а також заповнену декларацію про доходи. Якщо детальніше, то мова про наступних осіб:

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  1. Орендарі: тобто люди, які живуть на орендованому житлі й платять за нього комунальні послуги.
  2. Сім’ї ВПО, або домогосподарства, де живе бодай одна особа зі статусом ВПО.
  3. Родини, де зафіксовано, що кількість проживаючих осіб більша ніж кількість тих, хто в цьому будинку зареєстрований.
  4. Особи, які хочуть отримати субсидію на придбання рідкого газу або палива.
  5. Родини, яким в опалювальний сезон була назначена субсидія 0 гривень.

Всім цим людям потрібно самостійно звернутися до ЦНАПу або інших органів місцевого самоврядування та слідувати інструкціям від представників цих установ.

Хто може розраховувати на субсидію?

Субсидія в Україні нараховується залежно від доходу родини. Тобто, весь сукупний дохід сім’ї додають та ділять на всіх членів родини. Потім та сума, яка вийшла з розрахунку на одну особу ділиться на прожитковий мінімум (станом на 2024 рік 2 920 гривень).

Отриманий результат потрібно поділити на 2, а потім помножити на 15%. У вас вийде відсоток сукупного доходу за яким й розраховують розмір субсидії та чи взагалі ви можете на неї претендувати.

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Карел Тетяна10.09.2024
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