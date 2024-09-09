Стало відомо, кому з вересня автоматично нарахують субсидію, а хто повинен особисто подати заяву

В Україні левова частка громадян мають право отримувати субсидію. Вона покриває майже всі витрати на комунальні послуги: газ, світло та воду. Якщо вам вже назначили субсидію, то у майбутньому її продовження відбувається автоматично. Однак є ряд виключень, коли людям все ж таки потрібно приходити до ЦНАПів та самостійно подавати заяву й всі необхідні документи, щоб знову отримувати компенсацію витрат на комунальні послуги. Ось, хто входить до цього переліку.

В першу чергу це ВПО та орендарі

Ці дві категорії громадян повинні надавати заяву особисто, а також заповнену декларацію про доходи. Якщо детальніше, то мова про наступних осіб:

Орендарі: тобто люди, які живуть на орендованому житлі й платять за нього комунальні послуги. Сім’ї ВПО, або домогосподарства, де живе бодай одна особа зі статусом ВПО. Родини, де зафіксовано, що кількість проживаючих осіб більша ніж кількість тих, хто в цьому будинку зареєстрований. Особи, які хочуть отримати субсидію на придбання рідкого газу або палива. Родини, яким в опалювальний сезон була назначена субсидія 0 гривень.

Всім цим людям потрібно самостійно звернутися до ЦНАПу або інших органів місцевого самоврядування та слідувати інструкціям від представників цих установ.

Хто може розраховувати на субсидію?

Субсидія в Україні нараховується залежно від доходу родини. Тобто, весь сукупний дохід сім’ї додають та ділять на всіх членів родини. Потім та сума, яка вийшла з розрахунку на одну особу ділиться на прожитковий мінімум (станом на 2024 рік 2 920 гривень).

Отриманий результат потрібно поділити на 2, а потім помножити на 15%. У вас вийде відсоток сукупного доходу за яким й розраховують розмір субсидії та чи взагалі ви можете на неї претендувати.