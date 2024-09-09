Стало известно, кому с сентября автоматически начислят субсидию, а кто должен лично подать заявление

В Украине львиная доля граждан вправе получать субсидию. Она покрывает почти все расходы по коммунальным услугам: газ, свет и воду. Если вам назначили субсидию, то в будущем ее продление происходит автоматически. Однако есть ряд исключений, когда людям все же нужно приходить в ЦНАП и самостоятельно подавать заявление и все необходимые документы, чтобы снова получать компенсацию расходов на коммунальные услуги. Вот кто входит в этот перечень.

В первую очередь это ВПЛ и арендаторы

Эти две категории граждан должны подавать заявление лично, а также заполненную декларацию о доходах. Если подробнее, то речь идет о следующих лицах:

Арендаторы: это люди, которые живут на арендованном жилье и платят за него коммунальные услуги. Семьи ВПЛ, или пособия, где живет хотя бы один человек со статусом ВПЛ. Семьи, где зафиксировано, что количество проживающих лиц больше, чем количество тех, кто в этом доме зарегистрирован. Лица, желающие получить субсидию на приобретение жидкого газа или топлива. Семьи, которым в отопительный сезон была назначена субсидия 0 гривен.

Всем этим людям нужно самостоятельно обратиться в ЦНАП или другие органы местного самоуправления и следовать инструкциям от представителей этих учреждений.

Кто может рассчитывать на субсидию?

Субсидия на Украине начисляется в зависимости от дохода семьи. То есть весь совокупный доход семьи суммируют и делят на всех членов семейства. Затем та сумма, которая вышла из расчета на одного человека, делится на прожиточный минимум (по состоянию на 2024 год 2 920 гривен).

Полученный результат следует разделить на 2, а затем умножить на 15%. У вас получится процент совокупного дохода по которому рассчитывают размер субсидии и вообще можете ли вы на нее претендовать.