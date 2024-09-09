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Стало известно, кому с сентября автоматически начислят субсидию, а кто должен лично подать заявление

Карел Тетяна10.09.2024

В Украине львиная доля граждан вправе получать субсидию. Она покрывает почти все расходы по коммунальным услугам: газ, свет и воду. Если вам назначили субсидию, то в будущем ее продление происходит автоматически. Однако есть ряд исключений, когда людям все же нужно приходить в ЦНАП и самостоятельно подавать заявление и все необходимые документы, чтобы снова получать компенсацию расходов на коммунальные услуги. Вот кто входит в этот перечень.

В первую очередь это ВПЛ и арендаторы

Эти две категории граждан должны подавать заявление лично, а также заполненную декларацию о доходах. Если подробнее, то речь идет о следующих лицах:

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  1. Арендаторы: это люди, которые живут на арендованном жилье и платят за него коммунальные услуги.
  2. Семьи ВПЛ, или пособия, где живет хотя бы один человек со статусом ВПЛ.
  3. Семьи, где зафиксировано, что количество проживающих лиц больше, чем количество тех, кто в этом доме зарегистрирован.
  4. Лица, желающие получить субсидию на приобретение жидкого газа или топлива.
  5. Семьи, которым в отопительный сезон была назначена субсидия 0 гривен.

Всем этим людям нужно самостоятельно обратиться в ЦНАП или другие органы местного самоуправления и следовать инструкциям от представителей этих учреждений.

Кто может рассчитывать на субсидию?

Субсидия на Украине начисляется в зависимости от дохода семьи. То есть весь совокупный доход семьи суммируют и делят на всех членов семейства. Затем та сумма, которая вышла из расчета на одного человека, делится на прожиточный минимум (по состоянию на 2024 год 2 920 гривен).

Полученный результат следует разделить на 2, а затем умножить на 15%. У вас получится процент совокупного дохода по которому рассчитывают размер субсидии и вообще можете ли вы на нее претендовать.

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Карел Тетяна10.09.2024
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