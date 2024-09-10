Штрафи будуть безжальними: українських водіїв чекають тотальні перевірки

Водіям підготуватися. Українських автовласників чекають тотальні перевірки на дорогах. Штрафи будуть шаленими.

Оновлені правила дорожнього руху передбачають нові штрафи. Ці нововведення вимагають від водіїв особливої уваги. Адже за недотримання правил будуть нещадно штрафувати.

Посилення відповідальності за відсутність документів

Тепер водії зобов’язані завжди мати при собі водійські права, техпаспорт та страховий поліс. За відсутність документів доведеться сплатити штраф — 425 гривень. Якщо з’ясується, що водійських прав в особи взагалі немає, то на не чекати суворіше покарання — до 3400 гривень. Ще суворіше покарання чекає на тих, хто сів за кермо попри факт позбавлення прав. Їм доведеться сплатити аж 20 400 гривень.

Поліс ОСАГО та техогляд

Їзда без автоцивілки або з простроченим полісом обійдеться вам у 425 гривень штрафу. Якщо не сплатити його вчасно, сума штрафу подвоїться. Крім того, відсутність технічного огляду тягне за собою додатковий штраф у розмірі 340 гривень. Пам’ятайте, що керування транспортним засобом без необхідних документів є порушенням Правил дорожнього руху і може призвести до неприємних наслідків.

Дотримання правил безпеки на дорозі

Якщо ви їздите без номерних знаків або з неправильно встановленими номерами, готуйтеся до штрафу від 1190 до 5100 гривень.

Особливу увагу приділяйте безпеці дітей. За відсутність дитячого автокрісла доведеться сплатити 510 гривень, а за повторне порушення – вже 850 гривень.

Не забувайте про власну безпеку та безпеку пасажирів: пристібніть ремені безпеки. За кожного непристебнутого пасажира доведеться заплатити штраф у розмірі 510 гривень.

Пам’ятайте, що порушення правил дорожнього руху може призвести не тільки до штрафів, але й до серйозних наслідків для вас та інших учасників дорожнього руху.

Штрафи за перевищення швидкості та порушення сигналів світлофора

Поспішаючи, можна дорого заплатити. За перевищення швидкості на 20-50 км/год доведеться викласти 340 гривень, а за більш значне перевищення – 1700 гривень. Проїзд на червоне світло обійдеться ще дорожче – у 510 гривень. Пам’ятайте, що порушення правил дорожнього руху може призвести не тільки до штрафів, але й до аварій.

Водіння в стані алкогольного сп’яніння

Водіння в нетверезому стані не лише небезпечне, але й дуже дороге. За перше порушення доведеться заплатити 17 000 гривень і на рік залишитися без прав. Повторне порушення обійдеться в 34 000 гривень і позбавлення прав на три роки. А за третє порушення доведеться сплатити 50 000 гривень, на десять років попрощатися з правами і навіть втратити власне авто.