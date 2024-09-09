В Україні побільшало фальшивок: як розпізнати несправжні гривні 

Україну заполонили фальшиві гривні. Згідно з даними за перше півріччя 2024 року, на 1 млн справжніх банкнот припадає 3,4 фальшивок. А це на 62% більше в порівнянні з першим півріччя 2023-го.

Які банкноти підробляють найчастіше?

У Нацбанку розповіли, які гривневі банкноти найчастіше виявляються фальшивками. Зокрема у період із січня по червень 2024 року близько 90% підробок припадали на:

200 грн 2007 року випуску;

500 грн 2006 року випуску.

В НБУ цю тенденцію пояснюють тим, що гривні старого зразка мають значно нижчий рівень захисту. Наприклад на них відсутні сучасні оптично-змінні елементи, такі як елемент SPARK чи так звана «віконна» стрічка, присутні на нових гривневих банкнотах. Ці елементи створюють кінетичний ефект руху фонового зображення, а також ефект зміни кольору, які вкрай важко відтворити фальшивомонетникам.

Що ж стосується іноземних валют, тут першість за кількістю підробок займає долар. Близько 95% усіх фальшивок в іноземній валюті складають 100-доларові банкноти.

Не зважаючи на зростання кількості підробок в порівнянні з минулим роком, у Нацбанку ситуацію вважають контрольованою і поки що не б’ють на сполох. Адже до повномасштабного вторгнення росії фальшивок в Україні було майже вдвічі більше – близько 7,1 підробок на 1 млн справжніх гривень.

Як розпізнати фальшивку?

У зв’язку зі збільшенням кількості фальшивок в обігу, в Нацбанку вирішили нагадати українцям, як відрізнити справжні гривні від підроблених. Для цього потрібно розмістити банкноту проти світла та перевірити:

наявність водяних знаків – зображення портрета, цифрового позначення номіналу та знаку гривні повинні повторювати аналогічні елементи, надруковані на лицевій стороні банкноти;

наявність наскрізного елемента – номінал банкноти на лицьовому та зворотному боках повинен виглядати цілісно, без зсувів та розривів;

зануреність захисної стрічки у структуру паперу – стрічка, на якій зображені тризуб, номінал та напис «грн» у прямому і перевернутому вигляді, не повинна виступати над товщею паперу;

зміну кольору зображення – під час повороту банкноти зображення на ній повинні змінюватися в залежності від кута, під яким ви дивитеся на банкноту. Окрім того змінюватися повинен і напрямок руху фонового зображення на стрічці;

часткову зануреність полімерної стрічки у папір банкноти – полімерна стрічка, що містить зображення номіналу, знаку гривні та тризуба, а також має кінетичний ефект, повинна бути частково занурена у товщу паперу;

відмінність кольору зображення номіналу під різними кутами – номінал повинен бути зображений темним на світлому при розгляді з довгого боку банкноти, а з короткого боку виглядати світлим на темному тлі.

Розпізнати фальшивку можна також за дотиком. Банкнотний папір за відчуттями відрізняється від звичайного, на якому найчастіше друкують підробки. Крім того на оригінальних банкнотах завдяки спеціальному виду друку частина зображень є рельєфними. Цей ефект також вкрай складно відтворити на фальшивках.