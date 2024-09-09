«Укрзалізниця» представила новий тип вагонів: для кого вони будуть призначені 

«Укрзалізниця» анонсувала вихід нових вагонів, у яких зможуть з усіма зручностями подорожувати інваліди-колясочники. У таких вагонах будуть 4 просторі купе, в кожному з яких зможуть розміститися по двоє осіб на колісних кріслах разом зі своїми супроводжуючими. Перший такий інклюзивний вагон з’явиться вже у 2025 році.

Як виглядатимуть інклюзивні вагони?

У компанії «Укрзалізниця» детально розповіли, чим відрізнятимуться вагоних для інвалідів на колісних кріслах від звичайних. Перш за все у таких вагонах буде збільшений простір купе та коридорів для вільного пересування на колясках. Також у кожному купе встановлять по 2 спальні дивани, на яких можна буде надійно зафіксувати тіло та за потреби змінювати кут його нахилу.

Крім того у вагонах для інвалідів на колісних кріслах будуть такі додаткові зручності:

спальні місця для супроводжуючих, повністю ідентичні до верхніх спальних місць у звичайних вагонах;

адаптований тамбур та вхід у вагон;

пандуси для легкого переміщення інвалідів-колясочників по вагону;

санвузол, адаптований для людей на колісних кріслах;

пульт для увімкнення світла та регулювання його інтенсивності;

спеціальна кнопка для виклику провідника;

пристрій гучномовного зв’язку;

електронні табло зі шрифтом Брайля.

У так званих інклюзивнех вагонах буде також комбінована система опалення, сучасна система кондиціювання повітря та решта елементів, які характеризують нові модернізовані вагони «Укрзалізниці».

У перевізнику зазначили, що підвищення зручності користування залізничними вагонами для людей з інвалідністю є безумовним пріоритетом «Укрзалізниці». Зокрема національна компанія вже випустила 50 вагонів, які мають купе для перевезення людей на колісних кріслах. Проте вагони, які зараз знаходяться у розробці, будуть призначені для групового перевезення таких пасажирів. У цих вагонах інваліди-колясочники зможуть їздити на відпочинок, реабілітацію, змагання чи просто подорожувати безпечно та із комфортом.