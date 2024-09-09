Про копійки можна забути: українцям розповіли, як виглядатимуть нові гроші

В Україні можуть незабаром з’явитися нові монети – шаги. Ці монети замінять копійки і за виглядом мало чим відрізнятимуться від них. Детальніше про вигляд та терміни введення в обіг нових грошових знаків розповів директор департаменту грошового обігу Нацбанку Олег Прохода.

Чим шаг відрізнятиметься від копійки?

Як зазначив представник НБУ, шаги будуть мати майже такий самий вигляд, як і копійки. Їх колір, форма та маса нічим не відрізнятимуться від тих самих характеристик копійок відповідного номіналу. За одним лише винятком – надпис «копійка» на цих монетах замінять на слово «шаг».

Олег Прохода підкреслив, що завдяки збереженню за новими шагами зовнішнього вигляду сучасних копійок перехід на інші монети відбудеться без значних матеріальних затрат. Адже карбувальне обладнання не потрібно буде замінювати на нове, а лише трохи його переналаштувати.

Директор департаменту Національного банку також уточнив, що заміна копійок на шаги вимагатиме не більше видатків з державного бюджету, ніж щороку витрачається на заміну зіпсованих та зношених грошей.

Коли можуть з’явитися нові монети?

Щодо строків виходу в обіг нових шагів, то тут, за словами представника НБУ, все залежить від рішення парламенту. Якщо пропозиція Нацбанку найближчим часом буде підтримана членами Верховної Ради, то перші шаги побачить світ вже у 2025 році.

Перш за все НБУ планує випустити 20 млн монет номіналом 50 копійок. Через ідентичний колір, форму та вагу нові копійки не тільки матимуть таку ж саму собівартість, але й будуть зручними у користуванні для українців.

Що робити зі старими копійками?

В разі появи шагів, копійки відповідного номіналу не будуть повністю вилучати з обігу. Тож українцям не потрібно буде збирати старі монети та обмінювати їх на нові шаги. Копійки виходитимуть з обігу поступово в міру їх зношування. Таким чином через кілька років вони природно зникнуть з гаманців українців.