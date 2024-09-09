Клієнтам ПриватБанку радять терміново замінити свої картки: як це зробити

Клієнтам ПриватБанку нагадали, що у вересні закінчився термін дії прострочених карток, який на початку війни був автоматично подовжений на 30 місяців. У фінустанові порадили власникам таких карток терміново їх замінити та розповіли, як можна це зробити навіть не виходячи з дому.

Як дистанційно перевипустити карту Приватбанку?

У одному з найбільших банків України пояснили, що для перевипуску картки достатньо зайти в додаток Privat24 та виконати наступні дії:

Перейти до налаштувань карти, термін дії якої сплив. У налаштуваннях обрати опцію «Перевипустити карту». Вибрати одну із вкладок – «Digital-карта» або «Пластик». Якщо ви обрали вкладку «Digital-карта» – миттєво отримаєте нову електронну карту, без пластикової версії. Обравши вкладку «Пластик» – зможете замовити доставку нової пластикової карти просто до себе додому, навіть якщо ви знаходитеся за кордоном.

Варто зауважити, що Digital-картка майже нічим не відрізняється від пластикової. З нею так само можна розраховуватися у магазинах та знімати готівку в банкоматах. У Банку також наголосили, що при перевипуску платіжної карти стара картка одразу анулюється, а всі кошти з неї автоматично перераховуються на нову картку.

Чому ПриватБанк не повертає картки, які «з’їв» банкомат?

Останнім часом чимало клієнтів ПриватБанку скаржаться на те, що банк не повертає вилучені банкоматами картки. Тобто якщо банкомат з якоїсь причини «з’їв» картку або клієнт просто забув її забрати, отримати свою картку назад він вже не може.

У ПриватБанку пояснили, що в такому випадку діє зовсім інший механізм. Забуті чи вилучені банкоматами картки не можна повернути, їх можна тільки відновити. Тобто власник картки повинен особисто звернутися до будь-якого фізичного відділення Привату, пояснити свою ситуацію та попрохати про відновлення картки. Такі ж самі правила, за словами працівників банку, діють і у випадку вилучення чи залишення карток у терміналах.

Якщо ж термінал чи банкомат ПриватБанку поглинув картку іншого банку, процедура її відновлення буде та сама. Але в цьому випадку клієнт повинен звернутися до відділення банку, який випустив втрачену ним карту.