Ніколи не їжте картоплю з цими продуктами: експерти кажуть — це дуже шкідливо для організму

Картопля — один з найпопулярніших гарнірів серед українців. Та й взагалі це напевно єдиний овоч з якого можна приготувати дуже багато різноманітних страв. Та виявляється картопля у поєднанні з деякими продуктами — це можливо й смачно, але дуже шкідливо. Негативний вплив чиниться на окремі органи, й на здоров’я та самопочуття загалом. Ось яких комбінацій з картоплею варто уникати.

Картопля з м’ясом

Не можна їсти одночасно м’ясо та картоплю, хоча це і є дуже популярне поєднання. Річ в тім, що і м’ясо і картопля містять багато білків, жирів та вуглеводів й організму доведеться все це одночасно перетравлювати. Ви можете одразу ж відчути дискомфорт, або згодом у вигляді розладу травлення, чи важкості у шлунку. Про зайві кілограми й говорити нічого, а особливо якщо ви схильні до повноти.

Картопля з хлібом

Дехто полюбляє їсти хліб з усім, чим тільки можна й картопля тому не виключення. Нічого не буде, якщо ви візьмете скибку хліба до супу в якому є трішки картоплі. Але якщо ви їстимете хліб одночасно з картопляним пюре, то наслідки можуть вас засмутити. В організм таким чином потрапить велика кількість крохмалю й щоб перетравити його, шлунок виділятиме надто багато кислоти. Це погано відображається на його слизовій оболонці й у довготерміновій перспективі провокує гастрит та навіть виразку.

Картопля з кислими продуктами

Улюблене поєднання багатьох картопляне пюре, чи смажена картопля і овочевий салат або консервація. Однак така страва є шкідливою. Помідори, чи та ж консервація або інші кислі продукти запобігають засвоєнню крохмалю, що негативно впливає на різні органи.

Отож, прихильникам картоплі варто взяти це на замітку й навіть якщо вирішите нехтувати даними заборонами, то споживайте все дуже в міру.