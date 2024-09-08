Беззаботная жизнь кончилась: украинцев в ЕС лишат помощи: украинцев в ЕС лишат помощи

Одна из стран Европейского союза заявила о прекращении всех послаблений для украинцев. Речь идет о Германии.

Известно, что сейчас в Германии получили статус временной защиты более одного миллиона беженцев из Украины. В то же время нашли работу только 20% от общего количества переселенцев. Однако если оценивать процент трудоустроенных лиц трудоспособного возраста, то их будет значительно больше.

По словам руководителя немецкого правительства Олафа Шольца, людей трудоспособного возраста среди украинцев в Германии гораздо больше. И все эти люди должны работать. Первоочередная задача правительства – способствовать трудоустройству украинских беженцев.

О наболевшем: трудоустройство беженцев из Украины

Немецкий канцлер в очередной раз поднял вопрос трудоустройства украинцев. Этот вопрос все более актуален для немецкого общества. Это произошло при встрече с избирателями в городе Тельтови, которую организовала партия Шольца. Украинцам, которые бежали от войны в Германию, негласно дали определенные сроки на изучение языка и устройства на работу.

Некоторые требования все же смягчили

Как отметил Олаф Шольц, недавно количество украинцев, которым удалось трудоустроиться в Германии, превысило отметку в 200 тысяч граждан. И это довольно значительный прогресс, которого удалось достичь благодаря смягчению требований к трудоустройству украинцев. В целом для украинцев снизили требования по уровню знания языка. Это дало ожидаемый результат – увеличило количество трудоустроенных украинцев. Вслед за этим для украинцев постепенно сокращают другие требования. Поэтому уже в ближайшее время правительство Германии сможет отчитаться о немалых прибылях с уплаченных налогов именно гражданами Украины.

Страны Европы всячески способствуют изучению языка и трудоустройству украинских беженцев. В долгосрочной перспективе трудоспособные граждане и дети, которые с большой вероятностью остаются в странах Европы принесут немалую выгоду экономике.

А тем временем правительство Украины должно сделать все возможное и невозможное для возвращения украинцев домой. При этом без давления и угроз, а стабильностью и ростом экономики.