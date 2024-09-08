В України виводять з обігу деякі гривні: важливе повідомлення від Нацбанку
Національний банк України повідомив про виведення з обігу гривневих купюр. Йдеться про ті, що були випущені до 2003 року. Мета — оптимізація номінального ряду. Однак точна дата вилучення не встановлена досі. Гроші можна буде обміняти до кінця дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його скасування.
Як повідомили в Нацбанку, такі купюри вже тривалий час вилучають з обігу. Крім того, їх вже не приймають для готівкової оплати за товари та послуги.
В повідомленні йдеться про те, що банкноти гривні старих зразків — до 2003 року можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану та ще протягом 90 днів після його скасування чи припинення.
Які гривні виводять з обігу
За даними національного банку з обігу виводять купюри різних номіналів:
- 1;
- 2;
- 5;
- 10;
- 20;
- 50;
- 100;
- 200 грн.
Де можна обміняти старі купюри
Обміняти старі купюри, випущені до 2003 року, можна безкоштовно та без обмежень у таких місцях:
- Відділення Національного банку України:
-
-
- Київ: Контрактова площа, 2а
- Дніпро: вулиця Воскресенська, 13
- Львів: вулиця Коперника, 4
- Одеса: вулиця Ришельєвська, 8
- Харків: Театральна площа, 1
- Хмельницький: вулиця Володимирська, 91
-
-
- Уповноважені банки:
-
-
- Ощадбанк
- ПриватБанк
- Райффайзен Банк
- ПУМБ
-
-
Важливо: Перелік відділень банків, в яких здійснюється обмін, може змінюватися. Тому перед візитом до банку рекомендуємо уточнити інформацію на офіційних сайтах цих фінансових установ.
Навіщо гроші виводять з обігу
Як пояснили в регуляторі, вилучення готівки зі обігу є частиною оптимізації номінального ряду банкнот і монет гривні. Це має на меті спростити розрахунки та зробити їх ефективнішими.
Додамо, що Національний банк також вилучає з обігу монети, випущені до 2003 року. Мета та сама – оптимізація номінального ряду. Однак розбагатіти на таких монетах не вдасться, оскільки їх випустили великими тиражами і з простих матеріалів, тому вони не мають колекційної цінності.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter