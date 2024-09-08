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В України виводять з обігу деякі гривні: важливе повідомлення від Нацбанку

Yulia09.09.2024

Національний банк України повідомив про виведення з обігу гривневих купюр. Йдеться про ті, що були випущені до 2003 року. Мета — оптимізація номінального ряду.  Однак точна дата вилучення не встановлена досі. Гроші можна буде обміняти до кінця дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його скасування. 

Як повідомили в Нацбанку, такі купюри вже тривалий час вилучають з обігу. Крім того, їх вже не приймають для готівкової оплати за товари та послуги. 

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В повідомленні йдеться про те, що банкноти гривні старих зразків — до 2003 року можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану та ще протягом 90 днів після його скасування чи припинення. 

Які гривні виводять з обігу

За даними національного банку з обігу виводять купюри різних номіналів:

  • 1;
  • 2;
  • 5;
  • 10;
  • 20;
  • 50;
  • 100;
  • 200 грн.

Де можна обміняти старі купюри

Обміняти старі купюри, випущені до 2003 року, можна безкоштовно та без обмежень у таких місцях:

  • Відділення Національного банку України:
        • Київ: Контрактова площа, 2а
        • Дніпро: вулиця Воскресенська, 13
        • Львів: вулиця Коперника, 4
        • Одеса: вулиця Ришельєвська, 8
        • Харків: Театральна площа, 1
        • Хмельницький: вулиця Володимирська, 91
  • Уповноважені банки:
        • Ощадбанк
        • ПриватБанк
        • Райффайзен Банк
        • ПУМБ

Важливо: Перелік відділень банків, в яких здійснюється обмін, може змінюватися. Тому перед візитом до банку рекомендуємо уточнити інформацію на офіційних сайтах цих фінансових установ.

Навіщо гроші виводять з обігу

 Як пояснили в регуляторі, вилучення готівки зі обігу є частиною оптимізації номінального ряду банкнот і монет гривні. Це має на меті спростити розрахунки та зробити їх ефективнішими.

Додамо, що Національний банк також вилучає з обігу монети, випущені до 2003 року. Мета та сама – оптимізація номінального ряду. Однак розбагатіти на таких монетах не вдасться, оскільки їх випустили великими тиражами і з простих матеріалів, тому вони не мають колекційної цінності.

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Yulia09.09.2024
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