В України виводять з обігу деякі гривні: важливе повідомлення від Нацбанку

Національний банк України повідомив про виведення з обігу гривневих купюр. Йдеться про ті, що були випущені до 2003 року. Мета — оптимізація номінального ряду. Однак точна дата вилучення не встановлена досі. Гроші можна буде обміняти до кінця дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його скасування.

Як повідомили в Нацбанку, такі купюри вже тривалий час вилучають з обігу. Крім того, їх вже не приймають для готівкової оплати за товари та послуги.

В повідомленні йдеться про те, що банкноти гривні старих зразків — до 2003 року можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану та ще протягом 90 днів після його скасування чи припинення.

Які гривні виводять з обігу

За даними національного банку з обігу виводять купюри різних номіналів:

1;

2;

5;

10;

20;

50;

100;

200 грн.

Де можна обміняти старі купюри

Обміняти старі купюри, випущені до 2003 року, можна безкоштовно та без обмежень у таких місцях:

Відділення Національного банку України: Київ: Контрактова площа, 2а Дніпро: вулиця Воскресенська, 13 Львів: вулиця Коперника, 4 Одеса: вулиця Ришельєвська, 8 Харків: Театральна площа, 1 Хмельницький: вулиця Володимирська, 91

Уповноважені банки: Ощадбанк ПриватБанк Райффайзен Банк ПУМБ



Важливо: Перелік відділень банків, в яких здійснюється обмін, може змінюватися. Тому перед візитом до банку рекомендуємо уточнити інформацію на офіційних сайтах цих фінансових установ.

Навіщо гроші виводять з обігу

Як пояснили в регуляторі, вилучення готівки зі обігу є частиною оптимізації номінального ряду банкнот і монет гривні. Це має на меті спростити розрахунки та зробити їх ефективнішими.

Додамо, що Національний банк також вилучає з обігу монети, випущені до 2003 року. Мета та сама – оптимізація номінального ряду. Однак розбагатіти на таких монетах не вдасться, оскільки їх випустили великими тиражами і з простих матеріалів, тому вони не мають колекційної цінності.