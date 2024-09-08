Безтурботне життя скінчилося: українців в ЄС позбавлять допомоги

Одна з країн Європейського союзу заявила про припинення всіх послаблень для українців. Йдеться про Німеччину.

Відомо, що наразі в Німеччині отримали статус тимчасового захисту більше одного мільйона біженців з України. Водночас знайшли роботу лише 20% від загальної кількості переселенців. Однак якщо оцінювати відсоток працевлаштованих осіб працездатного віку, то їх буде значно більше.

За словами керівника німецького уряду Олафа Шольца, людей працездатного віку серед українців в Німеччині набагато більше. І всі ці люди повинні працювати. Першочергове завдання уряду — сприяти працевлаштуванню українських біженців

Про наболіле: працевлаштування біженців з України

Німецький канцлер вкотре порушив питання працевлаштування українців. Це питання все більш актуальне для німецького суспільства. Це відбулося за зустрічі з виборцями у місті Тельтові, яку організувала партія Шольца. Українцям, які втекли від війни до Німеччини, негласно дали певні терміни на вивчення мови та влаштування на роботу.

Деякі вимоги все ж пом’якшили

Як зазначив Олаф Шольц, нещодавно кількість українців, яким вдалося працевлаштуватися в Німеччині, перевищило позначку у 200 тисяч громадян. І це доволі значний прогрес, якого вдалося досягти завдяки пом’якшенню вимог до працевлаштування українців. Загалом для українців знизили вимоги по рівню знання мови. Це дало очікуваний результат — збільшило кількість працевлаштованих українців. Слідом за цим для українців поступово скорочують інші вимоги. Тож вже найближчим часом уряд Німеччини зможе відзвітувати про чималі прибутки зі сплачених податків саме громадянами України.

Країни Європи всіляко сприяють вивченню мови та працевлаштуванню українських біженців. В довгостроковій перспективі працездатні громадяни та діти, які з великою ймовірністю залишаються в країнах Європи принесуть чималу вигоду економіці.

А тим часом уряд України повинен зробити все можливе та неможливе для повернення українців додому. При цьому без тиску та погроз, а стабільністю та зростанням економіки.