Залишилося менше 30 днів: в українців ще є шанс отримати компенсацію за опалення

Опалювальний сезон наближається, а отже вже час подбати про оплату комуналки взимку.

Оформити субсидію можна кількома варіантами — офлайн, онлайн чи надіславши документи поштою. В будь-якому разі потрібно буде надати пакет документів. Основний документ — заява та довідка про доходи всіх зареєстрованих членів домогосподарства та їх сімей.

Зазначимо, що для внутрішніх переселенців та орендарів житла враховуються ті особи, які фактично проживають. Їх встановлюють за наданими документами — довідка реєстрації ВПО, договір оренди та інші. Якщо хтось із зареєстрованих осіб змінив місце проживання, то це потрібно підтвердити відповідними документами.

Субсидія на опалення

Зазначимо, що якщо в домі немає централізованого опалення, то субсидію також можна отримати. Це може бути звичайна грошова допомога, якщо оселю обігрівають газом або електроенергією, або субсидія на покупку палива, наприклад дров чи вугілля.

Субсидію на покупку пічного побутового палива надають раз на рік. Грошову допомогу на оплату комуналки виплачують щомісячно. В такому разі в Пенсійному фонді потрібне підтвердження типу опалення — це може бути акт обстеження матеріально-побутових умов та акт обстеження електромережі (для електроопалення).

В такому разі при розрахунку субсидії будуть діяти інші соціальні нормативи. Тобто сума буде розраховуватися не відносно використаних кубометрів газу чи кіловат електроенергії. Це важливо розуміти, особливо, якщо спочатку в приміщенні був інший вид опалення. Додамо. що якщо можливі кілька видів опалення, то варто обрати ту комунальну послугу, на яку будуть застосовуватися нормативи. Для прикладу, при опаленні частково газом та частково електроенергією, соціальні нормативи для прорахунку суми субсидії будуть враховуватися лише один норматив для опалення.

Тож вже найближчим часом зверніться до Пенсійного фонду України за пакетом документів або подайте заявку онлайн. Зверніть увагу, що для отримання грошової допомоги всі повнолітні та дієздатні члени сім’ї повинні працювати. В разі змін в складі сім’ї потрібно повідомити.