Части украинцев позволят платить за коммуналку и телефон меньше: что нужно сделать

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Уже сейчас украинцы могут получить бесплатную виртуальную карту в Приват24 для получения кэшбека в рамках программы «Национальный кэшбек» Об этом официально сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Средства уже начисляют

Акция «Национальный кэшбек» уже стартовала. Запуск состоялся со 2 сентября 2024 года. ПриватБанк открывает специальные виртуальные карты. На них государство будет перечислять кэшбек за покупку товаров украинского производства.

Открыть карту могут все граждане Украины в возрасте от 18 лет. Для участия в программе нужно открыть карту «Кэшбек „Сделано в Украине“ от ПриватБанка в приложении Дія и выбрать карту для зачисления кэшбека.

Как открыть карту и получить кэшбэк

Для открытия карты, следуйте простой инструкции.

Обновите Приват24. Убедитесь, что у вас установлена самая новая версия мобильного приложения Приват24. Если у вас еще нет этого приложения, скачайте его из App Store или Google Play. Найдите свою новую карту. Откройте Приват24 и найдите карту «Кэшбэк „Сделано в Украине“». Она будет в разделе ваших карт. Если не видите, попробуйте обновить список карт. Подключите карту до Дия. Перейдите в приложение Дія. Найдите раздел, где можно подключить банковские карты для получения кэшбэка. Выберите свою карту ПриватБанка из списка. Совершайте покупки украинских товаров: Используйте любую свою карту ПриватБанка (кроме карты «Кэшбэк „Сделано в Украине“») для оплаты покупок. Убедитесь, что продавец включен в список участников программы «Национальный кэшбэк». Такой список обычно есть на сайте программы или у продавца. Покупайте украинские товары и лекарства (кроме тех, которые подлежат акцизному налогу). Получите дополнительный кэшбэк. Зайдите в программу лояльности «Привет» в Приват24. Найдите предложение о дополнительном кэшбэке 10% за покупки украинских товаров и активируйте его. Проверяйте свой кэшбэк. После каждой покупки проверяйте свой баланс кэшбэка в Приват24. Обычно кэшбэк начисляется в течение нескольких дней.

Максимальная сумма кэшбэка 3 000 гривен в месяц.