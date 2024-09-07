Частині українців дозволять платити за комуналку та телефон менше: що потрібно зробити

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Вже зараз українці можуть отримати безкоштовну віртуальну картку в Приват24 для отримання кешбеку в рамках програми “Національний кешбек”.Про це офіційно повідомили в пресслужбі ПриватБанку.

Кошти вже нараховують

Акція “Національний кешбек” вже стартувала. Запуск відбувся з 2 вересня 2024 року. ПриватБанк відкриває спеціальні віртуальні картки. На них держава буде перераховувати кешбек за покупку товарів українського виробництва.

Відкрити картку можуть всі громадяни України у віці від 18 років. Для участі в програмі потрібно відкрити картку “Кешбек “Зроблено в Україні” від ПриватБанку в додатку Дія та обрати картку для зарахування кешбеку.

Як відкрити картку та отримати кешбек

Для відкриття карти, дотримуйтеся простої інструкції.

Оновіть Приват24. Переконайтесь, що у вас встановлена найновіша версія мобільного додатку Приват24. Якщо у вас ще немає цього додатка, завантажте його з App Store або Google Play. Знайдіть свою нову карту. Відкрийте Приват24 і знайдіть карту “Кэшбэк “Сделано в Украине””. Вона буде у розділі ваших карт. Якщо не бачите, спробуйте оновити список карт. Підключіть карту до Дії. Перейдіть у додаток Дія. Знайдіть розділ, де можна підключити банківські картки для отримання кэшбеку. Виберіть свою карту ПриватБанка з переліку. Робіть покупки українських товарів: Використовуйте будь-яку свою карту ПриватБанка (крім карти “Кешбек “Зроблено в Україні””) для оплати покупок. Переконайтесь, що продавець включений до списку учасників програми “Національний кешбек”. Такий список зазвичай є на сайті програми або у продавця. Купуйте українські товари та ліки (крім тих, що підлягають акцизному податку). Отримайте додатковий кэшбэк. Зайдіть у програму лояльності “Привіт” у Приват24. Знайдіть пропозицію щодо додаткового кэшбеку 10% за покупки українських товарів і активуйте її. Перевіряйте свій кэшбэк. Після кожної покупки перевіряйте свій баланс кэшбеку в Приват24. Зазвичай кэшбек нараховується протягом декількох днів.

Максимальная суму кешбеку 3 000 гривень на місяць.