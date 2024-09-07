Осталось меньше 30 дней: у украинцев еще есть шанс получить компенсацию за отопление

Отопительный сезон приближается, а значит уже пора позаботиться об оплате коммуналки зимой.

Оформить субсидию можно несколькими вариантами — оффлайн, онлайн или отправив документы по почте. В любом случае нужно будет предоставить пакет документов. Основной документ – заявление и справка о доходах всех зарегистрированных членов домохозяйства и их семей.

Отметим, что для внутренних переселенцев и арендаторов жилья учитываются те лица, которые фактически проживают. Их устанавливают по предоставленным документам — справка регистрации ВПЛ, договор аренды и другие. Если кто-то из зарегистрированных лиц сменил место жительства, то это нужно подтвердить соответствующими документами.

Субсидия на отопление

Отметим, что если в доме нет централизованного отопления, то субсидию также можно получить. Это может быть обычная денежная помощь, если дом обогревают газом или электроэнергией, или субсидия на покупку топлива, например дров или угля.

Субсидию на покупку печного бытового топлива предоставляют раз в год. Денежную помощь на оплату коммуналки выплачивают ежемесячно. В таком случае в Пенсионном фонде требуется подтверждение типа отопления – это может быть акт обследования материально-бытовых условий и акт обследования электросети (для электроотопления).

В таком случае при расчете субсидии будут действовать другие социальные нормативы. То есть сумма будет рассчитываться не относительно использованных кубометров газа или киловатт электроэнергии. Это важно понимать, особенно, если сначала в помещении был другой вид отопления. Добавим, что если возможны несколько видов отопления, то стоит выбрать ту коммунальную услугу, на которую будут применяться нормативы. Например, при отоплении частично газом и частично электроэнергией, социальные нормативы для просчета суммы субсидии будут учитываться только один норматив для отопления.

Поэтому уже в ближайшее время обратитесь в Пенсионный фонд Украины за пакетом документов или подайте заявку онлайн. Обратите внимание, что для получения денежной помощи все совершеннолетние и дееспособные члены семьи должны работать. В случае изменений в составе семьи нужно сообщить.