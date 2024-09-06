Дуров уперше прокоментував своє затримання у Франції

Заяву Павла Дурова було опубліковано в його відкритому каналі в Telegram. У ній він розповів, що французька поліція допитувала його протягом чотирьох днів після прибуття в Париж. За словами засновника Telegram, він міг понести особисту відповідальність за незаконне використання месенджера іншими людьми, оскільки французька влада не отримала потрібних відповідей від Telegram.

Це звинувачення Дуров називає “дивним”: він зазначив, що для відповідей на запити влади в ЄС є офіційний представник Telegram. Він назвав “помилковим” запуск судового процесу не проти самого сервісу, а проти його засновника:

Якщо країна незадоволена якимось інтернет-сервісом, то, згідно з практикою, що склалася, вона починає судовий процес проти самого сервісу. Використовувати закони досмартфонної епохи для звинувачення генерального директора у злочинах, скоєних третіми особами на платформі, якою він керує, – помилковий підхід. Створювати технології і так непросто. Жоден новатор не стане створювати нові інструменти, якщо знатиме, що може нести особисту відповідальність за потенційне зловживання цими інструментами.

За словами Дурова, Telegram готовий покинути ринки, які не відповідають принципам месенджера. Він також зазначив, що в Telegram щодня видаляють мільйони шкідливих постів і каналів. Водночас модерацію месенджера буде поліпшено: Дуров заявив, що цей процес усередині компанії вже запущено.