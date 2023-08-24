Android навчать переносити eSIM зі старого смартфона на новий

Google розробила нову функцію для Android-смартфонів, яка дасть змогу користувачам з легкістю переносити свій номер телефону за допомогою eSIM. Про це повідомляє портал 9to5google.

Згідно з джерелом, нова функція буде реалізована через QR-код, який з’явиться на екрані нового пристрою під час його налаштування. Таким чином, користувач зможе відключити свій номер eSIM від старого смартфона і підключити його до нового без звернення до оператора зв’язку.

Як зазначає 9to5google, схожа функція вже існує в iOS, але у випадку з Apple для підключення використовується Bluetooth. Журналісти вважають, що нововведення посприяє поширенню eSIM на Android-смартфонах і зможе призвести до повної відмови від фізичних SIM-карт у майбутньому.

Очевидно, Google впроваджує цю функцію у зв’язку з майбутнім анонсом фірмових смартфонів лінійки Pixel 8, які можуть стати першими Android-пристроями без підтримки фізичних SIM-карт. На це також вказують рендери Pixel 8 Pro, які просочилися в мережу, на якому не виявили SIM-лотка.

Першим смартфоном, в якому повністю відмовилися від SIM-карт на користь eSIM, став iPhone 14 для американського ринку.