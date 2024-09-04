Ощадбанк сделал важное объявление о карточных лимитах на 5 сентября

В Ощадбанке заявили, что почти ежедневно получают много звонков и сообщений о различных карточных лимитах. Мол, клиенты жалуются, что не могут снять днем ​​более 1000 гривен, или же не могут рассчитаться в интернете за покупку стоимостью выше 5000 гривен. В банке уверяют, что подобные и многие другие карточные лимиты устанавливают не они, а клиенты самостоятельно. Для этого нужно скачать мобильный банкинг “Мобильный Ощад” и в соответствующих настройках установить те лимиты, которые вы считаете нужными.

“Хочу обратить внимание читателей этого канала, что управлять лимитами можно самостоятельно в приложении “Мобильный Ощад”, — написали представители банка на официальной странице учреждения в социальной сети.

Как настроить лимиты?

Чтобы изменить лимиты, нужно зайти в приложение и выбрать нужную карту. Для каждой карты можно настроить индивидуальные лимиты. Выбрав карту, нажмите кнопку “Настройки” и выбираете пункт “Лимиты на день”. Устанавливаете цифры, которые вас устраивают и сохраните изменения. Новые лимиты начнут действовать буквально через несколько минут, а менять их можно даже каждый день.

«Если вам все же управлять лимитами удобнее через вызов в контакт-центр, это делать проще в автоматическом режиме. При обращении озвучьте голосовому помощнику Софии, что вам необходимо снять лимит, и следуйте его подсказкам.» – порекомендовали клиентам.

В то же время в Ощаде действуют общие лимиты от НБУ

Несмотря на эти лимиты, в банке, как и во всех других украинских банках, действуют общие лимиты установленные НБУ. Это лимиты на снятие наличных, переводы и т.д. К примеру, клиенты Ощадбанка могут снимать в течение одного дня 100 000 гривен, однако с интервалом — 25 000 гривен не чаще, чем раз в три часа.