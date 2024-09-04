Сім речей, які категорично не можна забороняти дітям: поради психологів

Виховання дітей — це дуже індивідуальна й складна справа. Кожна дитина має свій характер, темперамент та потребує унікального підходу. Проте є деякі базові правила, яких можуть дотримуватися всі батьки без виключення. Наприклад, психологи розповідають про речі, які не можна забороняти робити дітям. В протилежному випадку дитина зростатиме без чіткого розуміння власних кордонів, а ще з комплексами та невпевненістю у собі.

Не забороняйте це своїм дітям

Ось, що саме не можна забороняти або робити стосовно дитини:

Демонструвати емоції. Якщо дитина хоче плакати, сміятися, бігати, стрибати нехай проявляє свої емоції. Звісно, мова не про всі ситуації без виключення, а про такі де, наприклад, батьки забороняють хлопчикам плакати зі словами “Ти ж чоловік!”. Таке неприпустимо. Висловлювати свою думку. Дитина має право відмовитись відвідувати гурток, який ви їй обрали, або ж обрати собі нову куртку спираючись на власні вподобання. Навіть якщо вони суперечать вашим. Займатися творчістю. Часто батьки не дозволяють дитині вдома користуватись фарбами бо можна забруднити речі або меблі. Не варто за подібне сварити. Не будьте скупі на похвалу. Тут думки психологі в різняться й є методики, які не передбачають похвалу. Однак на ділі такі діти виростають з постійним бажанням комусь щось довести, щоб отримати схвалення. Не бійтесь спровокувати дитячу істерику своїм “Ні”. Наприклад, якщо малеча хоче колу, чи фастфуд, то дорослі самостійно мають вирішити, чи варто дитині це дозволяти відштовхуючись від того, чи не зашкодить це дитячому організму/психіці. Не змушуйте дітей ділитися власними речами. Часто на дитячих майданчиках мами буквально змушують своїх діток ділитися іграшками з іншими дітьми. Але це має вирішувати дитина і якщо вона цього хоче, то може побути “жадібною”. Не знецінюйте дитячий страх/проблеми. Якщо дитина боїться лікаря, або ж плаче через сварку з друзями не говоріть, що це дурниці. Краще вислухайте малечу, дайте слушну пораду, чи просто покажіть, що ви поруч.

Найкращі умови в яких можуть зростати діти — це ті, де панують любов, взаємоповага та багато розмов про все на світі.