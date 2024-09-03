Пять причин, почему смартфон быстро разряжается даже когда им не пользуются и как это исправить

Многие владельцы современных смартфонов жалуются на то, что они быстро разряжаются. При этом не имеет значения насколько дорогой или новый гаджет. Иногда заряжать его нужно по несколько раз в день, что, во-первых, совсем не удобно, а во-вторых, способствует более быстрому износу аккумулятора. Эксперты рассказали, что больше всего пожирает ресурс батареи и почему проценты заряда активно уменьшаются даже если вы не пользуетесь смартфоном.

Есть пять причин, почему так бывает

На самом деле причин может быть гораздо больше, однако главных всего пять.

Проблемы с аккумулятором. Возможно его ресурс подходит к концу, или батарея была повреждена (намокла, сильно перегрелась на солнце). В этом случае проблему можно решить только путем замены аккумулятора. Резкие перепады температуры. Иногда смартфон может внезапно разрядиться и по такой причине. Поэтому рекомендуется не пользоваться им долго на жаре, или наоборот при отрицательной температуре. Включено множество беспроводных технологий. Если вы одновременно включили блютуз, вай-фай, мобильные данные, GPS и другие функции, то и смартфон будет разряжаться значительно быстрее. Пользуйтесь всем этим только при необходимости, а если ее нет, то не забывайте выключать данные опции. Фоновая работа приложений. Выходить из разных программ нужно полностью. То есть не просто закрывая приложение, но и свайпая окно с ним. Иначе оно продолжает потреблять энергию. Вирусы. Если ваш смартфон новый, и все вышеупомянутые пункты это не о вас, а аккумулятор все равно быстро разряжается, то, возможно, вы поймали вирус. В таком случае нужно позаботиться о хорошем антивирусе и почистить девайс. Особо эта проблема актуальна для смартфонов, работающих на операционной системе Android.

И, конечно же, не забывайте об элементарных правилах зарядки гаджета. Старайтесь не допускать его полной разрядки и не заряжайте телефон до 100% (достаточно будет 80%).