П’ять причин, чому смартфон швидко розряджається навіть коли ним не користуються, та як це виправити

Багато власників сучасних смартфонів скаржаться на те, що вони швидко розряджаються. При цьому немає значення наскільки дорогий, чи новий гаджет. Інколи заряджати його потрібно по кілька разів на день, що, по-перше, зовсім не зручно, а по-друге, сприяє швидшому зношенню акумулятора. Експерти розповіли, що найбільше пожирає ресурс батареї та чому відсотки заряду активно зменшуються навіть якщо ви не користуєтесь смартфоном.

Є п’ять причин, чому так буває

Насправді причин може бути значно більше, однак головних всього п’ять.

Проблеми з акумулятором. Можливо його ресурс добігає кінця, або ж батарея була пошкоджена (намокла, чи сильно перегрілась на сонці). В такому випадку проблему вирішити можна лише шляхом заміни акумулятора. Різкі перепади температури. Інколи смартфон може раптово розрядитися й через таку причину. Тому рекомендується не користуватись ним довго на спеці, або навпаки при мінусовій температурі. Ввімкнено багато бездротових технологій. Якщо ви одночасно ввімкнули блютуз, вай фай, мобільні дані, GPS та інші функції, то й смартфон розряджатиметься значно швидше. Користуйтесь всім цим лише за потреби, а коли її немає, то не забувайте вимикати дані опції. Фонова робота додатків. Виходити з різноманітних програм потрібно повністю. Тобто не просто закриваючи додаток, а й свайпаючи вікно з ним. Інакше він продовжує споживати енергію. Віруси. Якщо ваш смартфон новий, і всі вищезгадані пункти це не про вас, а акумулятор все одно швидко розряджається, то можливо ви піймали вірус. В такому випадку потрібно подбати про хороший антивірус і почистити девайс. Особливо ця проблема актуальна для смартфонів, що працюють на операційній системі Android.

Й звісно ж не забувайте про елементарні правила зарядки гаджета. Намагайтесь не допускати його повного розрядження та не заряджайте телефон до 100% (достатньо буде 80%).