С 10 сентября украинцы больше не смогут воспользоваться одной из самых популярных услуг

Компания “Киевстар” сообщила о важных изменениях, касающихся всех ее абонентов. С 10 сентября им больше не будет приходить смс-сообщение о том, что абонент, которому они не могли дозвониться, снова находится на связи. Сегодня эта услуга еще активна и это очень удобно. Допустим вы звоните человеку, но у него выключен телефон, или он находится вне зоны доступа. Вам не нужно постоянно повторно звонить абоненту, ведь когда он включит телефон или появится в сети, вам об этом поступит уведомление. С 10 сентября Киевстар закрывает данную услугу.

В компании хотят обновить ее и сделать платной

В компании заявили, что данная услуга не исчезнет, ​​а только трансформируется в новую. Абоненты смогут не только получать уведомления о том, что человек, которому они снова звонят на связи, но и оставлять этому человеку сообщения на автоответчик. Услуга будет включать три опции:

Автоответчик. Уведомление о том, что вам звонили по телефону. Уведомление о том, что вы появились в сети.

Правда, есть нюанс, эта услуга больше не будет у всех по умолчанию. Теперь ее нужно дополнительно подключать и это не бесплатно. Стоит услуга 33 копейки в день, а если вы клиент Киевстара на контрактной основе, то услуга будет стоить 10 копеек в день.

В сентябре возросла стоимость тарифных пакетов

Также Киевстар и другие мобильные операторы в очередной раз сообщили о повышении стоимости мобильной связи. Например, в компании Киевстар сейчас самый дешевый пакет услуг стоит 175 гривен на 4 недели. Некоторые абоненты, например, не пользующиеся интернетом пенсионеры могут подключить базовый тариф за 75 гривен/4 недели. Имеете ли вы такую ​​возможность, нужно индивидуально проверять у мобильного оператора.