З 10 вересня українці більше не зможуть користуватися однією з найпопулярніших послуг

Компанія “Київстар” повідомила про важливі зміни, які стосуються всіх її абонентів. З 10 вересня їм більше не приходитиме смс-повідомлення про те, що абонент якому вони не могли додзвонитися знову знаходиться на зв’язку. Сьогодні ця послуга ще активна і це доволі зручно. Допустимо ви телефонуєте людині, але в неї вимкнений телефон, або ж вона знаходиться поза зоною доступу. Вам не потрібно постійно повторно телефонувати абоненту, адже коли він ввімкне телефон, чи з’явиться у мережі, то вам про це надійде сповіщення. З 10 вересня Київстар закриває цю послугу.

У компанії хочуть оновити її та зробити платною

У компанії заявили, що дана послуга не зникне, а лише трансформується у нову. Абоненти зможуть не лише отримувати сповіщення про те, що людина, якій вони телефонують знову на зв’язку, а й залишати цій людині повідомлення на автовідповідач. Послуга по суті включати три опції:

Автовідповідач. Сповіщення про те, що вам телефонували. Сповіщення про те, що ви з’явилися в мережі.

Щоправда, є нюанс, ця послуга більше не буде у всіх за замовчуванням. Тепер її потрібно додатково підключати й це не безкоштовно. Коштуватиме послуга 33 копійки на день, а якщо ви клієнт Київстару на контрактній основі, то для вас послуга коштуватиме 10 копійок у день.

У вересні зросла вартість тарифних пакетів

Також Київстар й інші мобільні оператори вкотре повідомили про підвищення вартості мобільного зв’язку. Наприклад, у компанії “Київстар” наразі найдешевший пакет послуг коштує 175 гривень на 4 тижні. Деякі абоненти, наприклад, пенсіонери, що не користуються інтернетом, можуть підключити базовий тариф за 75 гривень/4 тижні. Чи маєте ви таку можливість потрібно індивідуально перевіряти у мобільного оператора.