«Укрпошта» змінила правила отримання посилок: частина українців може їх не отримати

«Укрпошта» змінила правила отримання післяплати фізичними особами-підприємцями за відправлені ними посилки. Тепер всі кошти за переслані клієнтам товари ФОПи отримуватимуть лише у безготівковому вигляді. Про це йдеться на офіційному сайті поштового оператора.

Чому «Укрпошта» змінила правила обслуговування?

З 30 серпня компанія «Укрпошта» більше не видаватиме ФОПам післяплату за надані ними посилки готівкою. Як зазначається у повідомлені на сайті компанії, таке рішення було прийняте на тлі відповідної ухвали Національного банку.

Йдеться про зміни до «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», що були внесені Постановою Правління Національного банку України № 100 від 23 серпня 2024 року. Згідно з ухваленими НБУ змінами забороняється виплата переказів післяплати фізичним особам-підприємцям у готівковій формі.

Як ФОПи отримуватимуть гроші за свої посилки?

Перекази післяплати за посилки, відправлені індивідуальними підприємцями, тепер будуть виплачуватися виключно на їх картки або банківські рахунки. Тобто отримувач посилки, наприклад із замовленим одягом чи косметикою, відправленої індивідуальним підприємцем, може внести післяплату як картою, так і готівкою. Проте ФОП, що є відправником вказаної посилки, зможе отримати свої гроші лише у вигляді переказу на власну карту чи банківський рахунок.

Такі нововведення «Укрпошти» націлені на зменшення кількості неоподатковуваних фінансових операцій, а також припинення роботи популярних схем відмивання грошей. Завдяки зміні правил виплати післяплати всі фінансові надходження ФОПів, отримані в рамках їх підприємницької діяльності будуть «на виду» та підлягатимуть оподаткуванню.

Нагадаємо, що прямий конкурент «Укрпошти» компанія «Нова пошта» вже давно не виплачує індивідуальним підприємцям післяплату готівкою. Відповідні зміни до правил обслуговування ФОПів поштовий оператор вніс ще наприкінці лютого 2024 року. Тож тепер індивідуальні підприємці, що применшувати свої прибутки та економити на податках, не зможуть приховати свої доходи.