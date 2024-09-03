У медичних картках українців з’являються фейкові записи: у МОЗ розповіли, як діяти

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили про збільшення кількості випадків зловживання з боку медичних закладів. У електронних картках пацієнтів все частіше з’являються записи про візити до деяких медичних центрів та клінік, яких насправді не відбувалося. Українцям розповіли, що робити, якщо вони стали жертвами такої махінації.

Що робити, якщо у вашій електронній медкартці з’явилися зайві записи?

Припустимо, що ви заходите у свій особистий кабінет медичної інформаційної системи та бачите записи про візити до медзакладів та лікарів, яких ви зроду не відвідували. Що робити в такому випадку? У Telegram-каналі МОЗ дали розгорнуту відповідь на це питання та пояснили, яких заходів можна вжити.

Отож, якщо ви побачили зайві записи у своїй електронній карті, необхідно зробити наступне:

Звернутися до спеціаліста, який вніс даний запис у вашу електронну медичну карту та особисто запитати в нього про причину запису. Можливо запис був зроблений помилково, наприклад через перевтому або плутанину зі схожими прізвищами пацієнтів. Якщо поспілкуватися з лікарем з певних причин неможливо, можна звернутися до керівника медичного центру чи поліклініки, в якій був зафіксований цей візит. Якщо ж записи про відвідини певного закладу з’являються у вашій медичні карті регулярно, це свідчить про зловживання. У такому випадку Міністерство охорони здоров’я радить не гаючи часу подати скаргу до Національної служби здоров’я України, скориставшись номером 16-77 або спеціальною формою на офіційному сайті НЗСУ.

У МОЗ зазначили, що кожна скарга про порушення правил ведення електронних медичних карток ретельно перевіряється НЗСУ. Тож якщо медичний заклад або конкретний спеціаліст зловживають своїми повноваженнями і записують собі зайві візити, НСЗУ неодмінно покарає їх згідно із діючим законодавством.