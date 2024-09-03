Samsung Galaxy S25 може неприємно здивувати ціною

З чуток, Samsung Galaxy S25 не отримає чип Exynos 2500, а продаватиметься тільки зі Snapdragon 8 Gen 4.

Все тому, що у корейського техногіганта не виходить налагодити масовий випуск однокристальної системи Exynos 2500.

За словами надійного інформатора під псевдонімом @yamazaki1812, процесор Snapdragon 8 Gen 4 від Qualcomm виявився на 30% дорожчим, ніж передбачалося спочатку. У зв’язку з цим пристрої на його основі також неминуче подорожчають.

Таким чином, Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus і Samsung Galaxy S25 Ultra через те, що поставлятимуться тільки зі Snapdragon 8 Gen 4, стануть якраз на 30% дорожчими. Тільки так Samsung зможе заробити на серії Galaxy S25.

Прем’єра лінійки Samsung Galaxy S25 відбудеться на початку наступного року.