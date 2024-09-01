Осенняя мобилизация: кого призовут и для кого 25 лет это больше не предел

В сентябре 2024 года в Украине будет продолжать действовать всеобщая мобилизация. Верховная Рада Украины продлила действие военного положения до 9 ноября 2024 года, и с большой вероятностью продлит снова. Сейчас призыву в армию подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Это касается тех мужчин, у которых нет противопоказаний по состоянию здоровья и права на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам или по другим причинам.

Кого мобилизуют в сентябре этого года

С 1 сентября этого года будут призывать несколько категорий мужчин.

Мужчины от 18 до 60 лет. Если они здоровы и имеют боевой опыт, их могут мобилизовать.

Мужчины от 25 до 60 лет. Если они здоровы, но не воевали раньше, их тоже могут призвать.

Мужчины, которых ранее признали ограниченно годными. Они должны пройти новую медицинскую комиссию до 4 февраля 2025 года. Если будут здоровы, то их могут мобилизовать.

Мужчины, которых сняли с воинского учета. Если они здоровы, их тоже могут призвать после повторной медицинской комиссии до 4 февраля 2025 года.

Главное -— все мужчины от 18 до 60 лет, которые здоровы, могут быть мобилизованы. Те, кто сомневается в своем состоянии здоровья или статусе, должны обратиться в военкомат и пройти повторную медицинскую комиссию.

Могут ли мобилизовать до 25 лет

Украинцев от 18 до 25 лет по закону не мобилизуют. Однако, есть определенные категории, которым могут вручить повестки.

Молодые офицеры. Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые учились на военной кафедре и имеют офицерское звание, могут быть призваны, если они не учатся в магистратуре.

Демобилизованные. Ребята, которые уже отслужили срочную службу в армии, также могут попасть под мобилизацию. Единственное исключение – те, кто демобилизовался совсем недавно. Их могут призвать только через год.

Те, кто ранее был непригоден. Даже если мужчину ранее признали непригодным к службе, ему нужно будет пройти повторную медицинскую комиссию до 4 февраля 2025 года. Если его признают здоровым, то смогут мобилизовать.