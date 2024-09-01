Осіння мобілізація: кого призвуть і для кого 25 років більше не межа

У вересні 2024 року в Україні продовжуватиме діяти загальна мобілізація. Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану до 9 листопада 2024 року, і з великою ймовірністю продовжить знову. Наразі призову в армію підлягають всі чоловіки у віці від 18 до 60 років. Це стосується тих чоловіків, у яких немає протипоказань за станом здоров’я та права на відстрочку від мобілізації через сімейні обставини чи з інших причин.

Кого призвуть в вересні цього року

З 1 вересня цього року призиватимуть кілька категорій чоловіків.

Чоловіки від 18 до 60 років. Якщо вони здорові і мають бойовий досвід, їх можуть мобілізувати.

Чоловіки від 25 до 60 років. Якщо вони здорові, але не воювали раніше, їх теж можуть призвати.

Чоловіки, яких раніше визнали обмежено придатними. Вони повинні пройти нову медичну комісію до 4 лютого 2025 року. Якщо будуть здорові, то їх можуть мобілізувати.

Чоловіки, яких зняли з військового обліку. Якщо вони здорові, їх теж можуть призвати після повторної медичної комісії до 4 лютого 2025 року.

Головне — всі чоловіки від 18 до 60 років, які здорові, можуть бути мобілізовані. Ті, хто має сумніви щодо свого стану здоров’я або статусу, повинні звернутися до військкомату та пройти повторну медичну комісію.

Чи можуть мобілізувати до 25 років

Українців від 18 до 25 років за законом не мобілізовують. Однак, є певні категорії, яким можуть вручити повістки.

Молоді офіцери. Чоловіки віком від 18 до 25 років, які навчались на військовій кафедрі та мають офіцерське звання, можуть бути призвані, якщо вони не навчаються в магістратурі.

Демобілізовані. Хлопці, які вже відслужили строкову службу в армії, також можуть потрапити під мобілізацію. Єдине виключення – ті, хто демобілізувався зовсім недавно. Їх можуть призвати лише через рік.

Ті, хто раніше був непридатний. Навіть якщо чоловіка раніше визнали непридатним до служби, йому потрібно буде пройти повторну медичну комісію до 4 лютого 2025 року. Якщо його визнають здоровим, то зможуть мобілізувати.