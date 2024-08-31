Українки все частіше ставлять тарілки з содою під ліжко: чим корисний цей лайфхак

Хто б міг подумати, що звичайна харчова сода може стати справжнім порятунком від неприємної вогкості в домі? Цей простий і доступний лайфхак допоможе створити комфортний мікроклімат у вашій спальні, особливо в перехідні сезони, коли вологість повітря підвищена, а опалення ще не ввімкнене.

Як це працює?

Сода має унікальну здатність поглинати зайву вологу. Поставивши відкриту тарілку з содою під ліжко, ви створите своєрідну “пастку” для вологи. Це допомагає запобігти появі цвілі та грибка, які ну дуже полюблять вологе середовище.

А як приємний бонус, сода ефективно поглинає неприємні запахи. Це створює відчуття свіжості в приміщенні.

Що потрібно зробити

Щоб скористатися цим методом потрібно дотримуватися простої інструкції:

Виберіть підходящу ємність Підійдуть плоскі скляні або керамічні тарілки. Насипте соду. Насипте харчову соду в ємність. Для двоспального ліжка рекомендується використовувати дві тарілочки. Розмістіть під ліжком. Поставте тарілки з содою прямо під ліжко. Регулярна заміна. Міняйте соду приблизно раз на тиждень.

Зверніть увагу, цей метод не підходить для домівок з домашніми тваринами або маленькими дітьми, які можуть випадково з’їсти соду.

Використання соди – це додатковий метод боротьби з вологістю. Для більш ефективного результату рекомендується провітрювати приміщення та використовувати інші методи боротьби з підвищеною вологістю.

Хто б міг подумати, що звичайна харчова сода може стати справжнім рятівником у домі. Цей дешевий засіб має безліч застосувань.

Використовуйте її для чищення сантехніки: змішайте соду з оцтом і отримаєте ефективний засіб для видалення вапняного нальоту та неприємного запаху з унітазу. Або ж просто посипте содою поверхню раковини, дайте постояти декілька хвилин і змийте теплою водою – блиск повернеться миттєво!

Сода також є чудовим засобом для дезодорації холодильника. Просто насипте трохи соди в відкриту ємність і поставте її на полицю. Вона поглине неприємні запахи.