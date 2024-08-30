Такого не очікував ніхто: яка погода чекає на українців у вересні

В Україні, як і на всьому Європейському континенті, початок осені буде аномально теплим. Вересень стане продовженням спекотного літа, тож українцям ще нескоро випаде нагода вдягнути теплі пальта та черевики. Тепла та суха погода дозволить на місяць продовжити пляжний сезон.

Вересень здивує теплом

Як повідомляє у своєму прогнозі Atmospheric G2, після жаркого та посушливого літа, вересень обіцяє рекордно високі температури. Найтепліше буде на південному сході Європи, зокрема й в Україні. На початку місяця очікується максимальна денна температура до +35 градусів, що для української осені зовсім не характерно.

У перших числах місяця температура буде на 5-8 градусів вищою у порівнянні із середнім показником за останні 30 років. Рекордно спекотний початок осені, за даними метеорологічної компанії Maxar Technologies, очікується не лише в Україні, а й на Балканах, у країнах Балтії та південній частині Німеччинини.

Жовтень підхопить естафету

Забути про літню спеку українцям не вдасться навіть у жовтні. Щоправда нехарактерні для другого місяця осені високі температури можуть стати причиною деяких небезпечних погодних явищ. Зокрема жаркий жовтень можуть затьмарити масові лісові пожежі, сильні повені та шторми.

Та у теплої осені є свої переваги, зокрема це відтермінований початок опалювального сезону, якому точно зраділи б мільйони українців.

На дощ у вересні не варто й сподіватися

Що ж стосується опадів, то за словами провідного метеоролога компанії AccuWeather Inc. Джейсона Ніколса, вересень у Європі буде здебільшого посушливим. У першій половині місяця у східній Європі, на Балканах та в Іспанії не випаде й краплі опадів.

Натомість друга половина місяця може принести несподіванки, та тут дати точний прогноз вкрай складно. Все залежить від впливу Атлантичного океану та явища Ла-Нінья.