З 1 вересня життя українців зміниться: уряд підготував цілу низку нововведень

Осінь принесе українцям багато змін, зокрема підвищення тарифів, оновлення податкового законодавства та коливання вартості пального. Всі ці нововведення наберуть чинності вже у вересні.

Тарифи на воду

З 1 вересня в деяких невеликих містах та селищах України можуть здорожчати послуги водопостачання. А все тому, що право на встановлення тарифів тепер належить органам місцевої влади. Тож чиновники можуть самостійно вирішувати, скільки платитимуть за водопостачання мешканці підвладних їм населених пунктів.

Натомість у великих містах та обласних центрах ціни на воду наймовірніше не зміняться. Зокрема у місті Кременчуг побутові споживачі і далі платитимуть за послуги водопостачання 14,30 грн за кубічний метр, а за водовідведення – 17,50 грн за кубометр із врахуванням ПДВ.

Ціни на пальне

У зв’язку з підвищенням акцизу, з 1 вересня 2024 року збільшиться вартість автомобільного пального. Ціни на бензин та дизель на вітчизняних АЗС збільшаться щонайменше на 1,5 грн, а то й на 2 грн за літр.

Загалом до кінця року вартість пального може зрости більш ніж на 9%. Таке припущення висунули у Національному банку України. І хоч українці точно не зрадіють здорожчанн пального, підвищення акцизу ще до кінця поточного року принесе до державного бюджету близько 13 млрд грн, значно скоротивши його дефіцит.

Виплати для переселенців

Незважаючи на чутки про скасування виплат для ВПО, у вересні частині переселенців все ж продовжать виплачувати матеріальну допомогу. Про це повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук. Вона зазначила, що всім ВПО, які раніше мали право на матеріальну допомогу, продовжать виплати ще на півроку. Теж саме стосується і дітей-переселенців, які проходять навчання в очному режимі.

Підвищення податків

За вимогою уряду у вересні мав збільшитися військовий збір. Проте у Верховній раді не підтримали підвищення цього виду податку. Натомість парламентарі запропонували застосувати інший підхід: замість встановлення 1-відсоткового податку від обороту для юридичних осіб, збільшити ставку ПДВ з 20% до 23-24%. Проте такі зміни до податкового законодавства набудуть чинності не раніше ніж у жовтні.

Новий сайт «Укрзалізниці» та здорожчання квитків

З 1 вересня «Укрзалізниця» запускає новий сервіс для резервування і придбання квитків. Тож при переході на старий сайт перевізника, пасажири будуть автоматично перенаправлені на нову адресу.

Позатим в «Укрзалізниці» збираються запровадити нову тарифну модель, яка передбачає помірне підвищення тарифів на залізничні перевезення з огляду на інфляцію. Проте перевізник може застосувати й інший підхід, що полягає у встановленні вищої вартості квитків на найбільш популярні напрямки та найзручніший час відправлення.