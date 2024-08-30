Штраф у 20 тис. грн за «неправильний» лічильник: за що так суворо карають споживачів

Луцький міськрайонний суд виніс вирок споживачу, який пошкодив свій газовий лічильник та присвоїв близько 2 тис. кубічних метрів газу. Порушника зобов’язали сплатити «Волиньгазу» майже 20 тис. грн відшкодування.

Що трапилося з лічильником?

Під час перевірки лічильника, встановленого у квартирі горе-споживача, контролер виявив у пристрої отвір та потертості на циферблаті. Всі ці пошкодження були зафіксовані у акті про порушення за № VL001203, а лічильник – демонтований та відправлений на експертизу.

В ході експертизи було виявлено, що споживач власноруч втрутився у роботу лічильника, про що свідчать помітні пошкодження у місці кріплення оглядового скла. Експерти зробили висновок, що технологічна невідповідність оглядового скла власне й стала причиною викривлення показників лічильника.

Скільки газу «пройшло» повз лічильник?

Комісія з розгляду актів про порушення акціонерного товариства «Волиньгаз» визначила обсяг газу, який «пройшов» повз лічильник. Виявилося, що порушник вкрав близько 1,86 тис. кубометрів природного газу, загальна вартість якого відповідає майже 14,8 тис. грн. Однак у суді «Волиньгаз» попрохав стягнути з порушника крім зазначеної суми у 14,8 тис. грн, ще 1,9 тис. грн за проведення експертизи та 3 тис. грн як оплату судового збору.

Суд постановив задовільнити вимоги оператора у повному обсязі. Відповідача зобов’язали заплатити АТ «Волиньгаз» майже 20 тис. грн. Таким чином споживач, який через умисне пошкодження лічильника намагався зекономити на оплаті рахунків за газ, сповна поплатився за свій підступний задум.

Нагадаємо, що отримати штраф можна не лише за пошкодження чи так зване «скручування» газового лічильника. Самостійне встановлення та демонтаж лічильника також є протизаконними. За такі дії передбачений штраф у розмірі від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів. А за пошкодження пломби споживачу доведеться заплатити від 8 тис. грн до 100 тис. грн.