Экономическое бронирование сможет получить значительно большая часть украинцев: названы условия

В течение последнего года получить экономическое бронирование военнообязанным мужчинам стало гораздо проще. В частности, существенно сократили процесс рассмотрения документов. Если в начале войны бюрократический процесс длился месяцами, то сейчас рассмотреть запрос от предприятий уполномоченные органы должны в течение 25 рабочих дней. Однако все еще экономическая броня – это очень редкое явление. Ее могут получить работники предприятий, уплачивающих большие налоги и критически важные для экономики, или компаний, производящих критически важные продукты или товары военного назначения. Однако скоро все может измениться. Экономическое бронирование сможет получать значительно большее количество человек, и для этого нужно будет выполнить несложные условия.

Заработает новая программа “Воюй или работай”

В правительстве сейчас разрабатывают новую модель бронирования. Говорят, что на третий год войны не должно быть украинцев, не вносящих никакого вклада для государства. Если военнообязанное лицо не воюет, оно должно работать и платить налоги, тем самым поддерживая экономику.

Если новая модель экономического бронирования будет утверждена, то получить отсрочку смогут те, у кого зарплата не ниже 34 500 — 35 000 гривен. В правительстве отмечают, что подобное нововведение должно привести к ряду положительных изменений:

Вывести значительную часть доходов из тени. И работники и работодатели будут заинтересованы в том, чтобы люди получали официальную зарплату и на ее основе имели отсрочку. Наполнить бюджет. По предварительным подсчетам в государственный бюджет может поступать дополнительные 10 миллиардов гривен ежемесячно. Поддержать экономику и предприятия. Большое количество компаний испытывают значительный дефицит кадров, особенно те, где есть много вакансий, которые занимают мужчины. Получая зарплату вышеуказанного уровня, их работники смогут получить бронирование и оставаться на рабочем месте.

Пока точно неизвестно, вступят ли в силу эти нововведения, и если да, то когда именно.