По старому уже не будет: ПриватБанк анонсировал новые банкоматы

ПриватБанк объявил о запуске нового типа банкоматов. Стало известно, где появятся первые машины. Государственный банк запускает новую версию банкомата – в специальном авто. Уверяют, что он сможет работать до 24 часов. Об этом сообщили в самом Привате. Там отметили, что первый банкомат начнет работать в Черниговской области уже в конце августа.

Детали

ПриватБанк отмечает, что в ближайшей перспективе такой комплекс позволит обслуживать не только регионы, где отсутствует банковская инфраструктура, но и военных, находящихся в тыловых районах и не имеющих возможности добраться до банкомата. Мобильные банкоматы будут оборудованы в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности для клиентов и сотрудников.

Дополнительную автономность автомобилям с банкоматами обеспечат солнечные панели, а также:

аккумуляторы;

системы спутниковой связи;

«другие инженерные решения».

ПриватБанк заявил, что спрос на услуги мобильных банкоматов в прифронтовых территориях значительно вырос. Только за последние два месяца количество пользователей мобильных банкоматов выросло на 300%.

Приват активно сотрудничает с местными общинами. А те в свою очередь информируют местное население о графиках работы мобильного банкомата.

Какие услуги будут доступны в мобильных банкоматах

В то же время, в банке рассказали, какими услугами смогут воспользоваться украинцы.

Снятие наличных денег.

Доступ к большинству банковских услуг – от платежей и переводов до оформления депозитов, оплаты кредитов, услуг страхования и других.

А тем временем украинцы жалуются на массовые блокировки банковских карт из-за p2p операций с криптовалютой. Банк считает таких клиентов мошенниками из-за распространенности подобных схем выманивания денег у украинцев. Поэтому стоит быть осторожными, сохранять все переписки и обязательно делать скриншоты операций. Ведь если банк не сможет помочь с решением проблемы, то придется обращаться в суд, и наличие доказательств очень поможет вернуть доступ к своему банковскому счету.